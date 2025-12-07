टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का आज ग्रैंड फिनाले हैं. शो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. हर बार की तरह सलमान खान ही शो का विनर अनाउंस करते नजर आ आएंगे. फिनाले को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आप बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले को कब और कहां देख पाएंगे और आखिर विनर को ट्रॉफी के साथ कितनी प्राइज मनी मिलेगी.

TRP में आगे रहा बिग बॉस 19

बिग बॉस 19 इस बार शुरुआत से ही TRP में टॉप पर रहा और इसका क्रेडिट जाता है इसके कंटेस्टेंट्स को. हर किसी ने घर में कुछ अलग और मजेदार दिखाया, जिसकी वजह से ये सीजन लगातार चर्चा में बना रहा. तान्या मित्तल के बड़े दावे हों, फरहाना भट्ट की लड़ाइयां, प्रणित मोरे के वीकेंड कॉमेडी एक्ट, अमाल मलिक का BB रेडियो या फिर गौरव का शांत रहकर गेम पलट देना. सबने अपनी-अपनी खास पहचान बनाई. अब जब ग्रैंड फिनाले आ चुका है, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें जो दर्शक जानना चाहते हैं.

बिग बॉस 19 के पांच फाइनालिस्ट

18 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ बिग बॉस 19 अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट तक पहुंच चुका है. फिनाले की रेस में इस समय गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे शामिल हैं. इन पांचों के बीच ट्रॉफी के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन इस सीजन का विनर बनकर ट्रॉफी अपने नाम करेगा.

विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी

जहां तक विनर की प्राइज मनी की बात है, मेकर्स ने अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. लेकिन पिछले सीजन्स को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी विनर को करीब 50 से 55 लाख रुपये तक की प्राइज मनी मिल सकती है. असली रकम कितनी होगी, यह खुलासा सलमान खान फिनाले के आखिर में ही करेंगे. इसलिए फैंस भी इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटों में देश को अपना नया 'बिग बॉस' विनर मिलने वाला है.



कब और कहां देख पाएंगे शो?

7 दिसंबर यानी आज होने वाले इस ग्रैंड फिनाले में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स अपनी डांस परफॉर्मेंस से ऑडियंस को एंटरटेन करते नजर आने वाले हैं. फैंस शो के ग्रैंड फिनाले को रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं ओटीटी के बाद ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा. जहां रिवील हो जाएगा कि आखिर ‘बिग बॉस 19’ की चमचमाती ट्रॉफी किस कंटेस्टेंट के नाम होगी.