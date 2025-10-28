'बिग बॉस 19' में अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग पर भड़के सितारे, तान्या-कुनिका को दिया मुंह तोड़ जवाब

सलमान खान का कॉन्ट्रोवर्शियल शो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है. लेकिन 'बिग बॉस 19' के हालिया एपिसोड में जो हुआ उसने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है. लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद तीनों मिलकर अशनूर कौर को बॉडी शेम करती नजर आईं. इतना ही नहीं शो के बाकी पार्टिसिपेंट्स अमाल मालिक और शहबाज ने भी अशनूर का खूब मजाक उड़ाया. अब एक्ट्रेस के स्पोर्ट में कई सेलेब्स मैदान में उतर चुके हैं.

रोहन मेहरा, जन्नत जुबैर, सुंबुल तौकीर समेत कई सेलेब्स ने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को मुंह तोड़ जवाब दिया है. इन हस्तियों ने अशनूर कौर का खुलकर सपोर्ट किया है.

ऑन स्क्रीन बहन के सपोर्ट में बोले रोहन मेहरा

अशनूर कौर के ऑन स्क्रीन भाई रोहन मेहरा ने इस पूरे मामले में अपना रिएक्शन शेयर किया है. उन्होंने अपनी भड़ास निकाली. एक्टर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'बॉडी शेमिंग किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. जो आज अशनूर के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत था. इंसानियत और सम्मान बेर मिनिमम हैं.' अभिनेता के इस ट्वीट के बाद कई सिलेब्रिटीज ने अशनूर के साथ हुए इस घटना पर अपनी आवाज उठाई है.

Body shaming is unacceptable. What happened to @ashnoorkaur03 today was wrong and needs to be called out. Respect and kindness should be the bare minimum. Shame on you @Kunickaa Neelam and Tanya 👎. https://t.co/b5FzvO5mCr — Rohan Mehra (@rohan4747) October 27, 2025

'किसी इंसान की बॉडी कोई मजाक नहीं...'

जन्नत जुबैर पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर की करीबी दोस्त में से एक हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में अशनूर कौर के सपोर्ट में एक पोस्ट शेयर किया है. जन्नत जुबैर ने लिखा- 'किसी इंसान की बॉडी कोई मजाक या ओपिनियन की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है. 2025 चल रहा है और लोगों की मानसिकता अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अशनूर कौर आज इस मुकाम पर खड़ी हैं.' इसके साथ ही जन्नत जुबैर ने अशनूर के जज्बे पर गर्व करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है.



आवेज दरबार ने भी किया अशनूर का सपोर्ट

'बिग बॉस 19' के एक्स पार्टिसिपेंट आवेज दरबार भी अशनूर कौर के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं. पॉपुलर सोशल मीडिया सेंसेशन ने अपने एक्स हैंडल पर अशनूर के स्पोर्ट में एक खास पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा- 'हमेशा की तरह ही इस बार भी उनके भद्दे कमेंट्स. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अशनूर स्ट्रॉन्ग रहकर इन सभी मुश्किलों का सामना करेंगी.'

Disgusting remarks like always!!!!!!

But I know @ashnoorkaur03 is strong she will handle it with grace ❤️ pic.twitter.com/SjxgbGslbo — Awez Darbar (@darbar_awez) October 28, 2025

सुम्बुल तौकीर ने भी उठाई आवाज

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर भी खुद को अशनूर कौर को सपोर्ट करने से नहीं रोक पाईं. उन्होंने लिखा- 'दया की भावना इन लोगों के लिए काफी महंगी है. अशनूर तुम स्ट्रॉन्ग रहो.' सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और नेटीजंस भी उनके स्पोर्ट में नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)



'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिला. अशनूर पर किए गए भद्दे कमेंट्स की निंदा सोशल मीडिया पर सभी लोग कर रहे हैं. कुनिका, तान्या मित्तल और नीलम गिरी के साथ–साथ लोग अमाल मालिक और शहबाज की भी निंदा कर रहे हैं.