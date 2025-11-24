हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' का फिनाले अब करीब आ चुका है. दो हफ्ते में 'बिग बॉस सीजन 19' को उसका विनर मिल जाएगा. ऐसे में सभी कंटेस्टेंट्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Nov 2025 12:27 PM (IST)
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में अब सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स ही बचे हुए हैं. ऐसे में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, शहबाज बदेला, मालती चाहर, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट सभी बेस्ट गेम खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं.

लेकिन, इसी बीच एक खबर सुनने को मिल रही है और वो ये है कि 'बिग बॉस 19' के फिनाले में एक कंटेस्टेंट के घर से हो सकता है कि कोई ना आए.आपको बता दें, मृदुल तिवारी इस रविवार इंस्टाग्राम पर लाइव थे. इस दौरान उन्होंने पहले आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के संग जमकर मस्ती की.

फिनाले में नहीं आ पाएंगी आकांक्षा

उसके बाद उन्होंने गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला को इंस्टा पर जोड़ा. इस दौरान आकांक्षा कहती हुई नजर आईं कि मृदुल और गौरव की दोस्ती उन्हें काफी पसंद आई. इसके बाद लाइव के दौरान ही आकांक्षा ने कहा,'अगर मैं फिनाले में नहीं आ पाऊं क्योंकि मेरे शूट चल रहे हैं.

बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है तो मैं चाहती हूं कि आप गौरव को ये मैसेज दे देना कि मैंने बहुत कोशिश की थी.'मृदुल ने जवाब में कहा,'अरे भाभी आप परेशान मत हो. मैं जाऊंगा और अपने भाई के साथ ट्रॉफी लेकर आऊंगा.'

 
 
 
 
 
आकांक्षा ने कहा,'मैं कोशिश कर रही हूं क्योंकि मैं खुद आप सबसे मिलता चाहती हूं और गौरव के साथ रहना चाहती हूं. गौरव भी चाहते हैं कि ट्रॉफी के साथ मैं भी उसके साथ रहूं तो कोशिश पूरी है, लेकिन अगर नहीं आ पाऊं तो उन्हें मेरा मैसेज दे देना.'

ट्रोल हो रही हैं आकांक्षा

आकांक्षा की इस बात को सुन लोग भड़क गए हैं. एक यूजर ने लिखा,'आकांक्षा इससे पहले सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया के फिनाले में भी नहीं गई थीं.'एक यूजर ने लिखा,'ऐसा कौन-सा काम है जिसमें एक दिन का भी ऑफ नहीं मिलता है.'ये कोई पहला मौका नहीं है जब आकांक्षा को ट्रोल होना पड़ रहा है.

इससे पहले भी कई बार उन्हें ट्रोल किया जा चुका है. हाल ही में आकांक्षा जब 'बिग बॉस' के घर में गौरव से मिलने गई थीं, तब कुछ लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की थी. वहीं, कुछ लोगों ने उनके कपड़ों को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया था.

Published at : 24 Nov 2025 12:27 PM (IST)
