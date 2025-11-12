सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में फिनाले के करीब आते ही ड्रामा बढ़ता ही चला जा रहा है. हर बदलते दिन के साथ कुछ नया देखने को मिल रहा है. इस 'वीकेंड का वॉर' में नीलम गिरी और अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर से चले गए. अब अपकमिंग डेज में कई बड़े धमाके देखने को मिलेंगे.

हाल ही में शो में कैप्टेंसी और राशन टास्क हुआ, जिसमें ऐप रूम खोला गया और बारी-बारी से सभी कंटेस्टेंट को उसमें बुलाया गया. उसके बाद कंटेस्टेंट्स को कुछ ऑप्शन दिए गए. एक था कि वो अपने सोशल मीडिया के फॉलोवर्स जान सकते हैं और उसके साथ 10 प्रतिशत राशन कुर्बान कर दें.

अशनूर और प्रणित ने चूज किया ये ऑप्शन

इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कि फॉलोवर्स के बारे में मत जानें और 10 प्रतिशत राशन अपने वीकली राशन में एड करा लें. अशनूर और प्रणित ने इस टास्क में दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया. वहीं, मालती, कुनिया, तान्या और अमाल ने सोशल मीडिया वाला ऑप्शन चूज किया.

इसके बाद राशन 60 पर्सेंट रह गया. जब गौरव की बारी आई तो उन्हें ये दोनों ही ऑप्शन नहीं मिले. गौरव को 'बिग बॉस' ने दो नए ऑप्शन दिे. इसमें पहला ऑप्शन था कि वो कैप्टटन बन जाएं..उन्हें छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट होगा और 30 पर्सेंट राशन मिलेगा. दूसरा ऑप्शन था कि शहबाज को कैप्टेंसी देकर 100 पर्सेंट राशन भी ले लें और कोई नॉमिनेट भी नहीं होगा.

'बिग बॉस' हुए नाराज

गौरव ने इसके बाद पहला ऑप्शन चुना और घर के नए कैप्टन बन गए. बाकी कंटेस्टेंट्स को जब इस बारे में पता चला तो वो भड़क गए. कुछ ने तो बिग बॉस पर पक्षपात का आरोप लगाया. 'बिग बॉस' इन आरोपों को सुन नाराज हो गए. उन्होंने फिर सभी को एसेम्बली में बुलाया, जहां एक पेन-पेपर देकर कहा गया कि वो गौरव-शहबाज में से उस सदस्य का नाम लिखे, जिसे वो कैप्टन बनाना चाहते हैं.

इसके बाद शहबाज को सबसे ज्यादा वोट मिले और वो नए कैप्टन बन गए. ऐसे में महज एक घंटे में गौरव से कैप्टेंसी छिन गई.हालांकि, 'बिग बॉस' ने 30 प्रतिशत राशन और सभी घरवालों को नॉमिनेट करने वाला फैसला नहीं बदला.

