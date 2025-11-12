हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: गौरव खन्ना से एक घंटे में छीनी कप्तानी, घरवालों के आगे आखिर क्यों झुके 'बिग बॉस'

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना से एक घंटे में छीनी कप्तानी, घरवालों के आगे आखिर क्यों झुके 'बिग बॉस'

सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों कई बड़े ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. इन दिनों शो के जो सबसे ज्यादा दिलचस्प कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं वो हैं गौरव खन्ना.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में फिनाले के करीब आते ही ड्रामा बढ़ता ही चला जा रहा है. हर बदलते दिन के साथ कुछ नया देखने को मिल रहा है. इस 'वीकेंड का वॉर' में नीलम गिरी और अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर से चले गए. अब अपकमिंग डेज में कई बड़े धमाके देखने को मिलेंगे.

हाल ही में शो में कैप्टेंसी और राशन टास्क हुआ, जिसमें ऐप रूम खोला गया और बारी-बारी से सभी कंटेस्टेंट को उसमें बुलाया गया. उसके बाद कंटेस्टेंट्स को कुछ ऑप्शन दिए गए. एक था कि वो अपने सोशल मीडिया के फॉलोवर्स जान सकते हैं और उसके साथ 10 प्रतिशत राशन कुर्बान कर दें.

अशनूर और प्रणित ने चूज किया ये ऑप्शन

इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कि फॉलोवर्स के बारे में मत जानें और 10 प्रतिशत राशन अपने वीकली राशन में एड करा लें. अशनूर और प्रणित ने इस टास्क में दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया. वहीं, मालती, कुनिया, तान्या और अमाल ने सोशल मीडिया वाला ऑप्शन चूज किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

इसके बाद राशन 60 पर्सेंट रह गया. जब गौरव की बारी आई तो उन्हें ये दोनों ही ऑप्शन नहीं मिले. गौरव को 'बिग बॉस' ने दो नए ऑप्शन दिे. इसमें पहला ऑप्शन था कि वो कैप्टटन बन जाएं..उन्हें छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट होगा और 30 पर्सेंट राशन मिलेगा. दूसरा ऑप्शन था कि शहबाज को कैप्टेंसी देकर 100 पर्सेंट राशन भी ले लें और कोई नॉमिनेट भी नहीं होगा.

'बिग बॉस' हुए नाराज

गौरव ने इसके बाद पहला ऑप्शन चुना और घर के नए कैप्टन बन गए. बाकी कंटेस्टेंट्स को जब इस बारे में पता चला तो वो भड़क गए. कुछ ने तो बिग बॉस पर पक्षपात का आरोप लगाया. 'बिग बॉस' इन आरोपों को सुन नाराज हो गए. उन्होंने फिर सभी को एसेम्बली में बुलाया, जहां एक पेन-पेपर देकर कहा गया कि वो गौरव-शहबाज में से उस सदस्य का नाम लिखे, जिसे वो कैप्टन बनाना चाहते हैं.

इसके बाद शहबाज को सबसे ज्यादा वोट मिले और वो नए कैप्टन बन गए. ऐसे में महज एक घंटे में गौरव से कैप्टेंसी छिन गई.हालांकि, 'बिग बॉस' ने 30 प्रतिशत राशन और सभी घरवालों को नॉमिनेट करने वाला फैसला नहीं बदला.

ये भी पढ़ें:-'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आएगा टीवी का ये पॉपुलर एक्टर? नाम जान हो जाएंगे हैरान

Published at : 12 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna SALMAN KHAN Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर ने जिस डीलर से खरीदी थी i-20 कार, पुलिस उससे कर रही पूछताछ
Delhi Blast: मिल गए सबूत, J&K पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसे किया कब्जा | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में बड़ा खुलासा, कई बार दिल्ली आया था
Delhi Blast: ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पार्किंग ZONE पर किसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर ?
Delhi Red Fort Blast: धमाके में इस्तेमाल किए गए 2 तरह के विस्फोट, NIA की जांच सुन हो जाएंगे हैरान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnant Women Labor Pain: प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget