सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले का काउंट डाउन शुरू हो चुका है.बता दें 7 दिसंबर को इस सीजन का ग्रैंड फिनाले होगा और 'बिग बॉस 19' को उसका विनर मिलेगा. फिलहाल शो में कुछ 8 कंटेस्टेंट्स बचे हैं और इसी बीच टिकट टू फिनाले का ऐलान हो चुका है.

रिपोर्ट के अनुसार फिनाले वीक में गौरव खन्ना कप्तान बनने के साथ एंट्री कर चुके हैं. लेकिन बाकी कंटेस्टेंट्स का क्या हाल है ये तो सिर्फ वोटिंग ट्रेंड से पता चलेगा. फिनाले के करीब आते ही वोटिंग ट्रेंड में भी रोज बदलाव देखने को मिल रहे हैं.

गौरव खन्ना बने आखिरी कप्तान

चलिए जानते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट टॉप पर है और कौन लास्ट में है.फिनाले वीक में गौरव खन्ना की एंट्री हो चुकी है. वो इस सीजन के आखिरी कप्तान बने, ऐसे में नॉमिनेशन से भी बच गए. वहीं, वोटिंग में भी गौरव खन्ना आगे चल रहे हैं. ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ट्रॉफी वही उठाएंगे.

मालती चाहर को भी फैंस 'बिग बॉस 19' में देखना खूब पसंद कर रहे हैं. ऐसे में फिनाले से एक हफ्ते पहले अचानक ही मालती को फैंस का तगड़ा सपोर्ट मिल चुका है.इसी वजह से वो वोटिंग में छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी हैं. वहीं, दर्शकों को प्रणित मोरे का गेम भी काफी पसंद आ रहा है.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

वो वोटिंग में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं.अब ये भी हो सकता है कि वोटिंग में प्रणित लंबी छलांग लगाएं और मालती से आगे निकल जाएं.फरहाना भट्ट की गिनती इस सीजन के मजबूत कंटेस्टेंट में हो रही है. लेकिन, वोटिंग में उनकी हालत ठीक नहीं है. अभी फरहाना चौथे नंबर पर हैं.

अशनूर कौर की हालत भी वोटिंग लिस्ट में ठीक नहीं है. अशनूर बेशक अच्छा गेम खेल रही हों, लेकिन टॉप 3 में वो अपनी जगह नहीं बना पाई हैं. इस लिस्ट में वो पांचवें नंबर पर हैं.ट्रॉफी की रेस में अमाल मलिक पिछड़ गए हैं. अमाल वोटिंग ट्रेंड में छठे नंबर पर हैं.

तान्या और शहबाज का बुरा हाल

वो फिनाले के टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट से बाहर हो गए हैं.तान्या मित्तल को बिग बॉस 19 में खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन,ट्रॉफी जीतना उसके लिए काफी मुश्किल लग रहा है. क्योंकि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. ऐसे में क्लियर हो चुका है कि वो फिनाले से पहले ही एविक्ट हो सकती हैं. शहबाज बदेशा ने 'बिग बॉस 19' में एंटरटेनमेंट का तगड़ा लगाया है. लेकिन, अपने गेम से शहबाज दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में वो ट्रॉफी की रेस में लास्ट में चल रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-दूसरी बार पिता बनेंगे अर्जुन बिजलानी? शादी के 12 साल बाद प्रेग्नेंट हुई वाइफ