'बिग बॉस 19' की जबसे शुरुआत हुई है, तबसे गौरव खन्ना अपने शांत स्वभाव, कैलकुलेटिव माइंड और गेमर पर्सनैलिटी की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. गौरव अपने इन्हीं व्यवहार की वजह से फैंस के पसंदीदा बन चुके हैं. हालांकि, घर के बाकी कंटेस्टेंट्स को उनके इस बर्ताव की वजह से परेशानी हो रही है.

शो के फिनाले वीक में एंट्री के बाद भी गौरव की पर्सनैलिटी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. लेकिन आखिरी वीकेंड का वार के बाद,अब फिनाले वीक की शुरुआत में ही वो घर के सदस्यों से ड्यूटी और खाने को लेकर जोरदार तरीके से झगड़ा करते हुए नजर आए.

तान्या से तेज आवाज में बात करते हैं गौरव

लेटेस्ट प्रोमो में गौरव खन्ना और तान्या मित्तल के बीच ड्यूटी को लेकर तगड़ी बहस देखने को मिली. तान्या से गौरव घर की ड्यूटी के बारे में बात करते दिखे. गौरव के कैप्टेंसी में तान्या कोई भी काम करने से मना कर देती हैं, जिसके बाद गौरव गुस्सा होकर तान्या से तेज आवाज में बोलने लगते हैं.

तान्या मित्तल इस पर कहती हैं कि आराम से बात करिए, गौरव कहते हैं,'मैं ऐसे ही बात करूंगा. तुम्हें जाना है तो जाओ यहां से.'उनके इस गुस्से वाले अंदाज को देख दर्शक हैरान हो जाते हैं.इतना ही नहीं बिग बॉस की एक रिपोर्ट के अनुसार गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच डिनर को लेकर भी खूब बवाल देखने को मिला है.

गौरव से फरहाना ताजी सब्जी और दाल बनाने के लिए कहती हैं. गौरव इस पर कहते हैं कि रसोई में बची हुई दाल पहले से है, उसे पहले खत्म करना चाहिए पिछली बार बहुत सारा खाना बर्बाद हुआ था, जिसे फेंकना पड़ा था. फरहाना इस पर कहती हैं कि वो बार-बार अंडा नहीं खा सकतीं और दाल नहीं खाती हैं. फरहाना को जवाब देते हुए गौरव कहते हैं,'इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता. आपको यहां डिमांड नहीं करना चाहिए. हम रेस्टोरेंट में नहीं हैं.'

