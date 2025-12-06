हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब तक किन सेलेब्रिटीज के सर सजा 'बिग बॉस' विनर का ताज? 19वें सीजन के फाइनल से पहले जानें

Bigg Boss Winners Till Now: बिग बॉस टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज में से है. अब तक किन सेलेब्रिटीज ने उठाई जीत की ट्रॉफी. यहां जानें सभी 18 विनर के नाम.

By : आईएएनएस | Updated at : 06 Dec 2025 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का विजेता कौन बनेगा, इसे लेकर दर्शक उत्सुक हैं. फाइनलिस्ट्स गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और प्रनीत मोरे की जंग में सस्पेंस चरम पर है.फाइनलिस्ट्स के बीच कांटे की टक्कर है. ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को है. शो के इतिहास में अब तक 18 सीजन्स पूरे हो चुके हैं, जहां विजेताओं ने न सिर्फ ट्रॉफी बल्कि करियर में नई ऊंचाइयां छुई.

अब तक इन सितारों ने उठाई बिग बॉस की ट्रॉफी 
बिग बॉस के विनर लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें करणवीर मेहरा, शिल्पा शिंदे, सिद्धार्थ शुक्ला, मुनव्वर फारूकी समेत अन्य सितारों का नाम शामिल है.सीजन 18 में करण वीर मेहरा ने अपनी स्ट्रैटेजिक गेमिंग से दर्शकों का दिल जीता था. सीजन 17 के मुनव्वर फारूकी ने कॉमेडी और इमोशंस का जबरदस्त मिश्रण दिखाया था. सीजन 16 में एमसी स्टैन ने रैप और स्ट्रगल स्टोरी से युवाओं को प्रेरित किया था. वहीं, 15वें सीजन से तेजस्वी प्रकाश ने फेम हासिल किया. सीजन 14 की रुबीना दिलैक ने इंटेलिजेंट प्ले से क्वीन का तमगा पाया था. सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला ने जीत हासिल की थी.
हर एक विनर की रही अलग कहानी 
सीजन 12 की दीपिका कक्कड़ ने इमोशनल जर्नी से सबको प्रभावित किया था. सीजन 11 की शिल्पा शिंदे ने सादगी से ट्रॉफी को अपने नाम किया था. सीजन 10 के मनीर गुर्जर ने सफलता पाई. सीजन 9 के विजेता प्रिंस नरूला थे. सीजन 8 के गौतम गुलाटी ने ड्रामा किंग बनकर जीत अपने नाम की थी. सीजन 7 की विनर गौहर खान बनी थीं. उर्वशी ढोलकिया 6वें सीजन में विजेता थीं.
अपने गेम प्लान से किया इंप्रेस 
सीजन 5 की जूही परमार ने फैमिली वुमन इमेज से जीत हासिल की थी. सीजन 4 की विजेता श्वेता तिवारी और सीजन 3 के विंदू दारा सिंह थे. सीजन 2 के आशुतोष कौशिक और सीजन 1 के राहुल रॉय ने शुरुआती धमाके से इतिहास रचा था.

बिग बॉस 19 ट्रॉफी के लिए होगी जंग 
ये विजेता शो को सुपरहिट बनाने वाले सितारे बने. अब ‘बिग बॉस 19’ के फाइनलिस्ट्स की बात करें तो गौरव खन्ना की साफ-सुथरी इमेज और गेम स्ट्रैटेजी को पसंद किया जा रहा था. गौरव ने खुद कहा था कि बिना लड़े और गाली दिए भी बिग बॉस का विनर बना जा सकता है.तान्या मित्तल भी शो में पसंद की जा रही हैं.

उनकी दुबई और हाई नेट वर्थ स्टोरीज ने दर्शकों को हंसाया और उनके बारे में पता करने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन उनकी गेम प्लान से टॉप 5 में जगह पक्की हुई.फरहाना भट्ट और प्रनीत मोरे और अमाल मलिक भी मजबूती के साथ फाइनलिस्ट बन चुके हैं. फिनाले में ये पांचों ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे. देखते हैं कि बिग बॉस 19 की जीत का ताज किसके सिर सजता है.

Published at : 06 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Gaurav Khanna Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt
