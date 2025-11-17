बिग बॉस 19 का फिनाले तेज़ी से नज़दीक आ रहा है और ये शो अब अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट, फैमिली वीक, में एंट्री कर चुका है. जब कंटेस्टेंट्स की फैमिली घर में आती है तो माहौल काफी इमोशनल भी हो जाता है. वहीं खबरों की मानें तो गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला उनसे मिलने रियलिटी शो में पहुंचेंगी. इस सीज़न के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक और अपनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के साथ, गौरव का अपनी पत्नी से इमोशनल मिलन कुछ ऐसा है जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

गौरव की पत्नी ने फरहाना और अमाल की लगाई क्लास

खबरों के मुताबिक, बिग बॉस के घर में एंट्री करने के बाद, आकांक्षा ने फरहाना भट्ट और अमाल मलिक की खूब क्लास लगाई है. जिन्होंने बार-बार गौरव पर निशाना साधा है. कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके कमेंट की सीधा जवाब दिया है.

गौरव खन्ना की हिम्मत बढाएंगीं आकांक्षा

फरहाना और अमाल के कमेंट्स पर रिएक्शन देने के साथ-साथ, आकांक्षा चमोला अपने पति गौरव खन्ना को उनकी स्ट्रेंथ याद दिलाती हुई नजर आएंगीं. वे उन्हें अपना इमोशनल सपोर्ट देती दिखेंगी. साथ ही वे शो के लास्ट फेज में एंट्री करते हुए उन्हें अपना ध्यान फोकस रखने के लिए भी कहेंगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि फरहाना भट्ट और अमाल आकांक्षा के जवाब पर कैसे रिएक्ट करते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में, सेलिब्रिटी ज्योतिषी जय मदान ने संकेत दिया कि यह जोड़ा जल्द ही माता-पिता बन सकता है, जब गौरव ने मदान से पूछा, "क्या मेरे और मेरी पत्नी के बच्चे होंगे?" तो ज्योतिषी ने जवाब दिया, "वह (आकांक्षा) इस बारे में सीरियसली सोच रही हैं." बता दें कि गौरव और आकांक्षा की शादी को नौ साल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक माता-पिता बनने का फैसला नहीं किया है. एक पुराने इंटरव्यू में, गौरव ने बताया था कि आकांक्षा अभी बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं और वह उनके फैसले का पूरा सम्मान करते हैं.”

कुनिका के बेटे अयान लाल घर में पहुंचे

लेटेस्ट प्रोमो में, कुनिका के बेटे अयान लाल घर में एंट्री करते हुए नजर आए हैं, और कुनिका बेटे को देखकर काफी इमोशनल हो जाती हैं और रो पड़ती हैं. हालांकि, जैसे ही सभी उनसे बात करते हैं, माहौल तुरंत खिल उठता है. अयान सभी कंटेस्टेंट्स से कहते हैं, "आप लोग स्टार हैं." वह शहबाज़ के साथ मज़ाक भी करते हैं और कहते हैं, "ऑटो में घूमते थे आप, अब नहीं घूम पाओगे. " इस पर गौरव भी बीच में आकर कहते हैं, "पैदल घूमना पड़ेगा," जिस पर सभी हंस पड़ते हैं.

यह देखना दिलचस्प होगा कि तान्या मित्तल, मालती चाहर, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और शहबाज़ बदेशा के परिवारों में से कौन घर में एंट्री करता है.