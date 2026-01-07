'बिग बॉस सीजन 19' को खत्म हुए पूरे एक महीने हो गए हैं लेकिन इसका खुमार अभी-भी सबके दिलों-दिमाग पर चढ़ा है. हाल ही में दुबई में 'डैन्यूब प्रॉपर्टीज' की तरफ से एक सक्सेस पार्टी रखी गई. जहां के लिए बिग बॉस सीजन 19 के सभी कंटेस्टेंट्स रवाना हुए थे. इस दौरान सभी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. अब इवेंट के कई वीडियोज और फोटो सामने आए हैं. इसमें तान्या मित्तल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, जिन्होंने एक बार फिर से अपने घर और काम के बारे में बात की है.
एक्स हैंडल पर एक यूजर ने डैन्यूब के ओनर रिजवान की क्लिप पोस्ट की है, जिसमें वो कह रहे हैं, 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे ये प्रिडिक्ट किया कि गौरव जीतेगा, लेकिन गौरव आपको सलाम, और आपके लिए तालियां कि आपके जीतने के दो महीने पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आप जीतेंगे. और मेरे दिमाग में था कि तान्या जीतेगी.' इसके बाद उन्होंने तान्या से पूछा कि जहां हर कोई उनके खिलाफ था. उस स्थिति में भी वहां बिना किसी से बात किए सर्वाइव करना, कितना मुश्किल था?
दुखड़ा रोती नजर आईं तान्या मित्तल
इस पर तान्या बोलीं, 'तो वहां पर जो मेरे साथ हो रहा था ना, मेरी छोटी-छोटी बातों पर मजाक उड़ा रहे थे सब, पूरे 17-17 लोग मिलकर एक ही लड़की का मजाक उड़ा रहे थे, उस सिचुएशन से मैं अपने आपको बहुत दूर रखना चाहती हूं. इसे गुंटुआ बोल रही हैं, इसे डुग्गू बोल रही है, लेकिन आप कभी बैठो एक घर में, जब 16 लोग आपके खिलाफ हों, और वो आपको झूठा बोल रहे उस बात के लिए, जो आपने बचपन से जी हो. आज भी घर दिखाने के बाद कई सारे लोगों ने कह दिया कि मामा का घर है. मतलब एक लिमिट होती है किसी चीज की, उसके बाद इंसान को लगता है कि अगर आपको मानना ही नहीं है तो मुझे आपको बताना क्यों है? तो मैं आपके घर में तो बहुत खुशी से आई हूं.'
आगे कहा, 'आज आपके घर में स्टेज पर खड़ी होकर बताना नहीं चाहती थी कि मुझे पता है या नहीं पता है. और मैं बहुत सारी अग्निपरीक्षा दे चुकी. और मेरे ख्याल से इस जनम के लिए मेरा हो चुका है. लेकिन मैं जबसे आई हूं, मैं रामजी से यही प्रार्थना करती हूं, कि कोई भी मेरी जैसी सिचुएशन में न आए. जब 16-16 लोग आपके खिलाफ हों और आपको पेड़ों से बात करनी पड़े. क्योंकि ये हॉबी नहीं है. वो सिर्फ आप सर्वावल के लिए करते हो. क्योंकि उस घर में आपके पास घड़ी नहीं होती, टाइम नहीं होता. और आप हर जगह जा रहे हो तो हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है. ये तो साड़ी भी झूठ के लिए पहन रही है. तो मैं बहुत लंबी अग्निपरीक्षा दे चुकी हूं और आपके घर से सिर्फ अच्छी यादें लेकर जाना चाहती हूं.' बता दें इस दौरान सभी कंटेस्टेंट्स ने पार्टी में केक भी कट किया. जहां सभी बस में एक साथ बैठकर इवेंट के लिए निकले थे. वहीं, तान्या मित्तल अपनी कार से वहां पहुंची थीं. सभी कंटेस्टेंट्स ने इवेंट में खूब मस्ती की. गौरव ने तान्या की खिल्ली उड़ाई, उनकी मिमिक्री की. साथ ही पत्नी आकांक्षा के साथ डांस किया. अवेज और नगमा के अलावा, डब्बू मलिक-अमल मलिक ने गाना गाया.
अमाल मलिक ने गाया गाना
वहीं इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे सिंगर अमाल मलिक. उन्होंने पार्टी के बीच एक सफेद पियानो पर बैठकर बेहद रोमांटिक धुनें बजाईं, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दीवाने हो गए. दरअसल, अमाल मलिक ने अपनी दोस्त नीलम गिरी के लिए एक बेहद रोमांटिक गाना गाया था. जिसे सुनकर नीलम एकदम शर्म से लाल हो गईं थीं.
बता दें, दुबई जब ये सितारे उतरे, तो उनके ग्लैमरस अवतार ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दीं. इस सीजन के सबसे चहेते कंटेस्टेंट्स में से एक, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, मृदुल, गौरव खन्ना, नेहल, बसीर अली, अभिषेक बजाज, अशनूर, प्रणीत मोरे, कुनिका सदानंद, आवेज दरबार सहित सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट एक बार फिर साथ नजर आएं. इस पार्टी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां फैंस इन पर जमकर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.