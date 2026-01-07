'बिग बॉस सीजन 19' को खत्म हुए पूरे एक महीने हो गए हैं लेकिन इसका खुमार अभी-भी सबके दिलों-दिमाग पर चढ़ा है. हाल ही में दुबई में 'डैन्यूब प्रॉपर्टीज' की तरफ से एक सक्सेस पार्टी रखी गई. जहां के लिए बिग बॉस सीजन 19 के सभी कंटेस्टेंट्स रवाना हुए थे. इस दौरान सभी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. अब इवेंट के कई वीडियोज और फोटो सामने आए हैं. इसमें तान्या मित्तल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, जिन्होंने एक बार फिर से अपने घर और काम के बारे में बात की है.

एक्स हैंडल पर एक यूजर ने डैन्यूब के ओनर रिजवान की क्लिप पोस्ट की है, जिसमें वो कह रहे हैं, 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे ये प्रिडिक्ट किया कि गौरव जीतेगा, लेकिन गौरव आपको सलाम, और आपके लिए तालियां कि आपके जीतने के दो महीने पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आप जीतेंगे. और मेरे दिमाग में था कि तान्या जीतेगी.' इसके बाद उन्होंने तान्या से पूछा कि जहां हर कोई उनके खिलाफ था. उस स्थिति में भी वहां बिना किसी से बात किए सर्वाइव करना, कितना मुश्किल था?

Gaurav khanna ki beizzati plus bigg boss ke fixed winner ki script leak dono ho gaya🤣🤣🤣#TanyaMittal pic.twitter.com/urYTfBpqQS — Priya Vatsh 2.0 (@vatshpriya2) January 6, 2026

दुखड़ा रोती नजर आईं तान्या मित्तल

इस पर तान्या बोलीं, 'तो वहां पर जो मेरे साथ हो रहा था ना, मेरी छोटी-छोटी बातों पर मजाक उड़ा रहे थे सब, पूरे 17-17 लोग मिलकर एक ही लड़की का मजाक उड़ा रहे थे, उस सिचुएशन से मैं अपने आपको बहुत दूर रखना चाहती हूं. इसे गुंटुआ बोल रही हैं, इसे डुग्गू बोल रही है, लेकिन आप कभी बैठो एक घर में, जब 16 लोग आपके खिलाफ हों, और वो आपको झूठा बोल रहे उस बात के लिए, जो आपने बचपन से जी हो. आज भी घर दिखाने के बाद कई सारे लोगों ने कह दिया कि मामा का घर है. मतलब एक लिमिट होती है किसी चीज की, उसके बाद इंसान को लगता है कि अगर आपको मानना ही नहीं है तो मुझे आपको बताना क्यों है? तो मैं आपके घर में तो बहुत खुशी से आई हूं.'

आगे कहा, 'आज आपके घर में स्टेज पर खड़ी होकर बताना नहीं चाहती थी कि मुझे पता है या नहीं पता है. और मैं बहुत सारी अग्निपरीक्षा दे चुकी. और मेरे ख्याल से इस जनम के लिए मेरा हो चुका है. लेकिन मैं जबसे आई हूं, मैं रामजी से यही प्रार्थना करती हूं, कि कोई भी मेरी जैसी सिचुएशन में न आए. जब 16-16 लोग आपके खिलाफ हों और आपको पेड़ों से बात करनी पड़े. क्योंकि ये हॉबी नहीं है. वो सिर्फ आप सर्वावल के लिए करते हो. क्योंकि उस घर में आपके पास घड़ी नहीं होती, टाइम नहीं होता. और आप हर जगह जा रहे हो तो हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है. ये तो साड़ी भी झूठ के लिए पहन रही है. तो मैं बहुत लंबी अग्निपरीक्षा दे चुकी हूं और आपके घर से सिर्फ अच्छी यादें लेकर जाना चाहती हूं.'

