बिग बॉस 17 फेम और रैपर, खानजादी को फ़िरोज़ा खान के नाम से भी जाना जाता है. वे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने अस्पताल के वार्ड से अपने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि उन्हें क्या हुआ है लेकिन जल्द ही अपने एडमिट होने की वजह से बारे में बताने का वादा किया है. वहीं फैंस रैपर को अस्पताल में भर्ती होने का वीडियो देखकर काफी परेशान हो गए हैं.

खानजादी ने अस्पताल से शेयर किया अपना वीडियो

खानज़ादी ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुद को अस्पताल में भर्ती दिखाया है। इस छोटे से वीडियो में वह बिस्तर पर लेटी हुई हैं और उनके हाथ में IV ड्रिप लगी हुई है. इस हालत में भी वे काफी शांत दिखीं और कैमरे की तरफ मुस्कुराती हुई नजर आईं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि वह अपनी हेल्थ के बारे में आने वाले व्लॉग में डिटेल से बताएंगी. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए मैसेज की बाढ़ ला दी है.









बिग बॉस 17 में खानजादी ने अपनी बीमारी का किया था खुलासा

यह पहली बार नहीं है जब खानज़ादी ने पब्लिकली अपने हेल्थ इश्यू के बारे में बात की है. बिग बॉस 17 में भाग लेने के बाद, उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस (एएस) है, जो एक लॉन्ग टाइम स्वेलिंग से रिलेटिड बीमारी है. इस बीमारी के कारण, वह लगभग तीन सालों तक व्हीलचेयर पर रही थीं, जिसे उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे कठिन दौरों में से एक बताया था. बिग बॉस हाउस में रहने के दौरान, फ़िरोज़ा खान उर्फ खानजादी ने अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की थी. हालांकि, उस समय कुछ घरवालों ने उनके दावों की सच्चाई पर सवाल उठाए थे. बाद में यह मामला तब सुर्खियों में आया जब उनके डॉक्टर ने पब्लिकली उनकी मेडिकल हिस्ट्री और इलाज की पुष्टि की थी.

खानजादी की कहानी ने कई लोगों को किया था इंस्पायर

लगातार स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, खानज़ादी की सहनशीलता और खुलेपन के लिए अक्सर सराहना की जाती रही है. उनकी कहानी ने कई लोगों को इंस्पायर किया है, खासकर उन लोगों को जो पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं. बिग बॉस 17 के बाद, उनकी को कंटेस्टेंट रहे अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के साथ भी क्लोज बॉन्डिंग हुई उन्हें वह परिवार मानती हैं.

फिलहाल, खानज़ादी ने फैंस से कहा है कि वे उनके अस्पताल में भर्ती होने के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए उनके व्लॉग का इंतजार करेंय