हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनघुटने पर बैठकर पहनाई रिंग, फिर किया लिप किस, बिग बॉस 10 फेम नितिभा कौल ने दिखाई बॉयफ्रेंड के ड्रीमी प्रपोजल की झलक

घुटने पर बैठकर पहनाई रिंग, फिर किया लिप किस, बिग बॉस 10 फेम नितिभा कौल ने दिखाई बॉयफ्रेंड के ड्रीमी प्रपोजल की झलक

Nitibha Kaul: बिग बॉस 10 फेम नितिभा कौल ने बॉयफ्रेंड संग सगाई कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने ड्रीमी प्रपोजल की वीडियो और कई तस्वीरें भी शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Jan 2026 09:30 AM (IST)
बिग बॉस 10 फेम नितिभा कौल ने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली है! उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर इसकी अनाउंसमेंट की है. उन्होंने बॉयफ्रेंड द्वारा ड्रीमी प्रपोजल का एक शानदार वीडियो भी शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में  लिखा कि यह अब तक का सबसे आसान हां कहने का एक्सपीरियंस था और यह प्रपोजल उनके फेयरीटेल सपने जैसा था.

फूलों से सजे वेन्यू पर बॉयफ्रेंड ने नितिभा कौल को किया प्रपोज
बता दें कि शुक्रवार को नितिभा कौल ने अपने इंस्टाग्राम पर बॉयफ्रेंज के प्रपोज़ल का एक प्यारा वीडियो शेयर किया. वीडियो में नितिभा आंखों पर पट्टी बांधे फूलों से सजे एक खूबसूरत वेडिंग वेन्यू पर पहुंचती हैं, जहां उनके बॉयफ्रेंड घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज़ करते हैं. खुशी से झूमते हुए नितिभा हां कह देती हैं, इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैंने आज तक इतनी आसानी से हां नहीं कही." साथ ही एक रिंग का इमोजी भी लगाया. उनकी इस पोस्ट पर गौहर खान ने कमेंट किया, "वाह!" वहीं कई अन्य लोगों ने कपल को बधाई दी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nitibha Kaul (@nitibhakaul)

अब अगले चैप्टर का बेसब्री से है इंतजार
एक अन्य पोस्ट में नितिभा ने लिखा, “इस खूबसूरत दिन पर, मेरे लव ऑफ लाइफ ने मुझे हमेशा के लिए अपना बनाने का प्रपोजल दिया. सालों तक देर रात की फोन कॉल, एयरपोर्ट पर गुड बाय, एंडलेस आंसू और कॉन्टिनेंट्स और टाइम जोन के पार एक-दूसरे से प्यार करने के बाद, इस पल ने हर सेकंड को वर्थ बना दिया. उन्होंने बहुत अच्छा किया, यह प्रपोजल मेरे सपनों के फेयरीटेल जैसा था - सरप्राइज, कैसल, रिंग और सबसे बढ़कर, वह इंसान जो मुझे हर दिन दुनिया की सबसे लकी लड़की होने का एहसास कराता है.

 मैं अपने अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं... हमारा हमेशा का साथ. मैं अभी भी इस दिन के मैजिक में डूबी हुई हूं, अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूं कि मैं अब एक 'मंगेतर' हूं. मैं सभी डिटेल्स और उन्होंने यह कैसे किया, ये शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूं, लेकिन अभी के लिए, मैं बस इस पल को महसूस कर रही हूं.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nitibha Kaul (@nitibhakaul)

बॉयफ्रेंड संग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहीं नितिभा कौल
नितिभा ने पहले बताया था कि वह और उनके बॉयफ्रेंड लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं. इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा था, “यूरोप में एक बार अचानक हुई मुलाकात…और ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई. हमने एक ‘अनप्रैक्टिल’ लॉन्ग-डिस्टेंस लव में कदम रखा…और फिर भी कामयाब रहे. प्यार, म्यूजिक, कॉफी और बाकी सब चीज़ों में हमारी पसंद ने हमें एक-दूसरे के करीब ला दिया. हमारा स्क्रीन टाइम सिर्फ स्क्रॉल करना नहीं है…बल्कि स्क्रीन के ज़रिए एक साथ पूरी ज़िंदगी जीना है. काम के सिलसिले में की गई ट्रिप्स अचानक प्यार की ट्रिप्स जैसी लगने लगीं, बस थोड़ा-सा काम बाकी था. दूरी ने हमें अलग किया, लेकिन म्यूजिक ने हमारे दिलों को एक साथ झूमने पर मजबूर कर दिया.”

 

नितिभा कौल कौन हैं?
नितिभा कौल बिग बॉस 10 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं. यह शो अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक चला और मनवीर गुर्जर इस सीजन के विनर बने थे. उस समय नितिभा ने रियलिटी शो में भाग लेने के लिए गूगल में अपनी नौकरी छोड़ दी थी. अब वह लाइफस्टाइल और ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर के रूप में सफल हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं.

 

Published at : 03 Jan 2026 09:28 AM (IST)
Bigg Boss 10 Nitibha Kaul
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
