कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर 19 दिसंबर को किलकारियां गूंजी हैं. ये कपल दूसरी बार पेरेंट्स बन गया है. भारती सिंह ने बेबी बॉय को जन्म दिया है. डिलिवरी के बाद से भारती हॉस्पिटल से ही व्लॉग बना रही हैं. उन्होंने अपने व्लॉग में बताया था कि काजू को रूटीन चेकअप के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ था और अब आखिरकार उन्होंने अपना बच्चा मिल गया है. भारती ने काजू को गोद में उठाए दिखाया है.

भारती सिंह ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में छोटे बेटे काजू को गोद में उठाए दिखाया है. बेटे को गोद में लेकर भारती इमोशनल हो गईं. उन्होंने व्लॉग में सुबह से बता दिया था कि काजू के सारे टेस्ट हो चुके हैं और फाइनली उन्हें अपना बेटा काजू मिल जाएगा.

गोद में उठाया काजू

व्लॉग की शुरुआत से भारती बेटे काजू से मिलने का इंतजार करती नजर आई हैं. जब भारती के पास काजू आखिरकार आया तो वो इमोशनल हो गईं. जब काजू को नर्स रूम में भारती के पास लेकर आई तो वो इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा- 'तो फाइनली काजू यहां आ गया है. हाय कितना प्यारा है गायज. अभी थोड़ी देर पहले ही गोला और हर्ष घर गए हैं. अगर ये थोड़ी देर पहले आ जाता तो वो भी मिल लेते.'

काजू को गोद में लेकर भारती उसे किस करती हैं और कहती हैं- 'ये मेरे पास आ चुका है. बहुत ही सुंदर प्यारा और हेल्दी बेबी है, एकदम गोले की तरह. पता नहीं इसकी शख्स मेरे पर है या किसपर है. बहुत जल्द हम आपको इसकी शख्स दिखाएंगे. मेरा काजू मेरे हाथ में है. गणपति बप्पा मोरेया, खुश रहे हमेशा हेल्दी रहे. दो दिन बाद बच्चा मिला है यार.'

बता दें भारती सिंह ने इस समय लाफ्टर शेफ्स 3 से ब्रेक लिया हुआ है. बीते हफ्ते के एपिसोड में भारती नजर आईं थीं. अब कुछ एपिसोड तक वो शो में नजर नहीं आने वाली हैं.

