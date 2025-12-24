अस्पताल से डिस्चार्ज हुईं कॉमेडी क्वीन भारती सिंह, बेटे काजू को लेकर गईं घर

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं. 19 दिसंबर को भारती ने अपने दूसरे बेटे काजू को जन्म दिया, जिससे उनके घर खुशियों का माहौल है. डिलीवरी के बाद भारती करीब पांच दिन हॉस्पिटल में रहीं. वहीं अब भारती अपने न्यूबॉर्न बेबी काजू के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आई हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जंहा वो अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ हॉस्पिटल से बाहर आते नजर आ रही हैं.

हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई भारती

भारती सिंह अपने दूसरे बेटे काजू को जन्म देने के बाद आज यानी 24 दिसंबर को हॉस्पिटल से डिसचार्ज हो चुकी हैं. भारती को हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए उनके पति हर्ष लिंबाचिया और बेटा गोला पहुंचे. सोशल मीडिया पर भारती का एक वीडियो भी सामने आया. जहां भारती अपने मजाकिया अंदाज में पैप्स से बातें करती नजर आईं. उन्होंने पैप्स से कहा कि काजू अब पक गया है.

पैप्स संग भारती ने की बातचीत

वायरल वीडियो में देखा जा सकता हैं कि पैप्स भारती और हर्ष को बधाई देते नजर आ रहे हैं. वहीं पैप्स ने जब भारती और हर्ष से पूछा कि-काजू कैसा है तो हर्ष ने कहा कि वो बहुत अच्छा है. वहीं, भारती सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा- 'काजू अब पक गया है और अब वो काजू को घर ले जा रही हैं.' भारती पैपराजी को शुभकानाओं के लिए धन्यवाद देती हैं. हर्ष कहते हैं कि वो जल्द ही काजू को उन लोगों को भी दिखाएंगे. भारती और हर्ष जब पैपराजी से बात कर रहे होते हैं, तब भारती का बड़ा बेटा गोला गाड़ी में बैठा नजर आता है.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

फैंस ने लुटाया प्यार

भारती का ये वीडियो सोशल मीडिय पर खूब वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनके इस स्वीट जेस्चर को खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो पर कई सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं, एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा, 'भारती दीदी कितनी प्यारी हैं, वो कितने प्यार से पैप्स से बात करती हैं. 'वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इकलौती इंसान जिससे शायद कोई नफरत नहीं कर सकता. न कोई ड्रामा, न कोई नखरे.'