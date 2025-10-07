'आपको पास कोई है जिसके पास बेटी का इंजेक्शन हो...' जब भारती सिंह ने करीना कपूर से किया था सवाल

कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही मां बनने वाली हैं. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट करके हर किसी को चौंका दिया है. भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. भारती ने बड़े ही क्यूट अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंंसमेंट की है. इसी बीच भारती का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बेटी चाहिए और ये बातचीत किसी और के साथ नहीं बल्कि करीना कपूर के साथ हुई थी.

करीना कपूर शो वॉट वुमेन वॉन्ट होस्ट करती हैं. इस शो में कई सेलेब्स आते हैं जिनके साथ करीना ढेर सारी बातें करती हैं. करीना के शो में एक बार भारती सिंह आईं थीं. जहां पर उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बेटी चाहिए. इतना ही नहीं करीना से उन्होंने बेटी के लिए इंजेक्शन तक के बारे में पूछ लिया था.

बेटी के लिए इंजेक्शन है

भारती ने दोबारा प्रेग्नेंट होने की इच्छा जाहिर की थी. उन्होंने करीना से कहा था- 'क्या आपके पास कोई डॉक्टर है जो एक इंजेक्शन लगाता है जिसके पास बेटी का इंजेक्शन हो, कि बेटी ही हो.' इस पर करीना ने जवाब दिया था- 'मेरे खुद के दो बेटे हैं. मुझे कुछ पता नहीं और फिर दोनों हंसने लगी थीं. भारती ने कहा था- 'मुझे सिर्फ बेटी चाहिए.'

भारती ने ऐसे अनाउंस की प्रेग्नेंसी

भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की थी. जिसमें हर्ष उनका टमी पकड़े नजर आ रहे हैं. भारती ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं. वहीं गोला के अकाउंट से भी एक फोटो शेयर की है. जिसमें गोला ने एक टीशर्ट पहनी है जिस पर लिखा है- मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं. ये फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'अब मुझसे भी छोटा कोई आ रहा है.'

