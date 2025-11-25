कुछ दिन पहले, फेमस कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' से शुभांगी अत्रे के बाहर होने की खबरें इंटरनेट पर छाई थीं. खबरों में दावा किया गया था कि मेकर्स ने अंगूरी भाभी के रूप में शुभांगी की जगह शिल्पा शिंदे से कॉन्टेक्ट किया है. अब, शुभांगी ने खुद शो छोड़ने की पुष्टि की है.

शुभांगी अत्रे ने छोड़ा 'भाबीजी घर पर हैं'

बता दें कि 'भाबीजी घर पर हैं' से शिल्पा शिंदे के जाने के बाद 2016 से शुभांगी अत्रे अंगूरी भाभी का किरदार निभा रही हैं. वहीं अब शो छोड़ने की बात कंफर्म करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि यह उनके लिए एक वरदान है क्योंकि अब वह नए किरदारों को तलाशना चाहती हैं. हालाँकि उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने का कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने शिल्पा को इस भूमिका को फिर से निभाने के लिए बेस्ट विशेज दीं.

दरअसल बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए, शुभांगी अत्रे ने कहा कि वह शो से सिर्फ़ ग्रेटिट्यूड लेकर जा रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले हफ़्ते अपना आखिरी एपिसोड शूट किया था. उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा मिसेज़ कोहली से वादा किया था कि शो में मेरा सफ़र आन, बान और शान से शुरू होगा और अंत भी बिल्कुल वैसा ही होगा. मैं इससे बेहतर विदाई की उम्मीद नहीं कर सकती थी, इस बदलाव के कारणों में उलझने का कोई मतलब नहीं है. ज़िंदगी में इतना कुछ देखने के बाद, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं और सिर्फ़ अपनी बेटी और अपने काम पर ध्यान दे रही हूं."

शो को अलविदा कहना घर छोड़ने जैसा था

अभिनेत्री ने खुलासा किया कि लगभग एक दशक बाद शो को अलविदा कहना बेहद इमोशनल था और ऐसा लगा जैसे घर छोड़ दिया हो. फिर उन्होंने 2016 में अंगूरी भाभी के रूप में शिल्पा शिंदे की जगह लेने को याद किया, उन्होंने कहा, “किसी को बदलना कभी आसान नहीं होता. जब आप एक किरदार को खरोंच से बनाते हैं, तो आप इसे अपनी पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस के जरिये इसे शेप देते हैं. लेकिन जब आप कोई ऐसी भूमिका लेते हैं जो पहले से मौजूद है, तो आपको इसे कॉपी की तरह लगने के बिना बारीकियों को बनाए रखना होता है और मैं दर्शकों के साथ अपने कनेक्शन के लिए अभी भी आभारी हूं. कि दर्शकों ने मुझे इतने प्यार से स्वीकार किया, आखिर में, मैं संतुष्ट हूं कि मैंने अपना काम ईमानदारी और समर्पण के साथ किया. "

शुभांगी अत्रे ने शिल्पा शिंदे की शो में एंट्री की कंफर्म

'भाबीजी घर पर हैं' में शिल्पा के फिर से अंगूरी भाभी के रूप में आने की पुष्टि करते हुए, शुभांगी ने कहा, "मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं अब इस रिप्लेसमेंट गेम को खत्म कर रही हूं. मैंने अपनी मां को बताया कि शिल्पा नौ-दस महीने में ही शो छोड़ गईं, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी सौंप दिया हो. उसे वैल्यू और संस्कार दिए, और मैं उन्हें पूरे दिल से वापस दे रही हूं. मैं शिल्पा और शो के 2.0 वर्जन के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूं, वह एक शानदार अदाकारा हैं, और मैं उनसे सचमुच बहुत प्यार करती हूं."