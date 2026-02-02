कॉमेडी शो भाबीजी घर पर हैं सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. सिर्फ इस शो की कहानी ही नहीं बल्कि इसका हर एक कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद है. फिर चाहे वो अंगूरी भाभी का हो, तिवारी जी का हो या सक्सेना जी का हो. अब इस शो में एक बार फिर से सालों बाद शिल्पा शिंदे नजर आ रही हैं.

ऐसे में अंगूरी भाभी के रोल को लेकर शुभांगी अत्रे और शिल्पी शिंदे में खूब तुलना की जा रही है. अब इस कंट्रोवर्सी पर सानंद वर्मा ने भी अपना रिएक्शन दिया है. सानंद वर्मा को भी सक्सेना जी के कैरेक्टर में खूब पसंद किया जाता है. अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सानंद वर्मा से पूछा गया कि अंगूरी के रोल में शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे के बीच बहुत तुलना हो रही है.

सानंद वर्मा ने कहा- अंगूरी को पसंद करते हैं लोग

क्या आपको लगता है कि दर्शक कन्फ्यूज होंगे.इस पर रिएक्शन देते हुए सानंद वर्मा ने कहा,'फिल्मों में लोग एक्टर्स को देखने जाते हैं, लेकिन सीरियल में वो किरदारों को देखते हैं.' सानंद वर्मा इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'इसलिए अंगूरी को पसंद किया गया, चाहे उसे किसी ने निभाया हो.'

View this post on Instagram A post shared by Indian Telly (@indiantelly)

भाबीजी घर पर हैं में शिल्पा शिंदे की वापसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा,'शिल्पा शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया और शुभांगी अत्रे ने कई सालों तक इस किरदार को खूबसूरती से निभाया. शिल्पी की वापसी से एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. कलाकारों की तुलना करना एकदम बेकार काम है.

हर कलाकार में कुछ ना कुछ अनोखा और नया होता है. हर कलाकार अपने कैरेक्टर में कुछ अलग करना चाहता है जिससे दर्शक उसे प्यार दें.' बता दें जबसे शिल्पी शिंदे की शो में एंट्री हुई है, तबसे लगातार कोई ना कोई विवाद सुनने को मिल ही रहा है. बता दें शो की शुरुआत में शिल्पा ने ही अंगूरी भाभी की भूमिका निभाई थी. लेकिन, जब उन्होंने शो छोड़ दिया तो शुभांगी अत्रे की एंट्री हुई. लगभग 10 सालों तक शुभांगी ने अंगूरी भाभी बन दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. हालांकि, अब वो कुछ नया करना चाहती हैं, इसलिए शो छोड़ चुकी हैं.

ये भी पढ़ें:-'धुरंधर' के सॉन्ग 'शरारत' से छाने वाली जैस्मीन सैंडलस कौन है? सिंगिंग ही नहीं क्रिकेट की दुनिया की भी हैं महारानी