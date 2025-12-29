एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों शो भाबीजी घर पर हैं 2.0 में नजर आ रही हैं. शो के लिए वो मुंबई आई हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि मुंबई में उनका अब कैसा एक्सपीरियंस है. दरअसल, शिल्पा लंबे वक्त से मुंबई छोड़ चुकी थीं और वो कर्जत में रह रही थीं.

शहर की जिंदगी को लेकर शिल्पा शिंदे ने कहा, 'हां, ये मेरे लिए मुश्किल है. इस तरह से तुरंत दोबारा ज्वॉइन करना. मैं बिना सोचे शो को हां कर दी थी. जब आसिफ जी ने कॉल किया और कहा कि ये करते हैं, सब आपको मिस कर रहे हैं. तो मैं तुरंत मान गई थी. मैंने दूसरी बार सोचा तक नहीं था. लेकिन उस वक्त तक मुझे ये एहसास हो गया था कि मुझे कुछ चीजें मैनेज करनी होंगी. क्योंकि मैं लगभग इस दुनिया से दूर हो गई थी. ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था. ईमानदारी से कहूं तो अभी भी चैलेंजिंग है. मैं वो फेज बहुत मिस करती हूं. पर आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते हो. सही बैलेंस ढूंढ़ना बहुत जरुरी है. तो मैंने उस पार्ट को होल्ड पर रखा है. मैं आगे उस प्लान को जारी रखूंगी.'

होटल में रह रही हैं शिल्पा शिंदे

आगे उन्होंने कहा, 'हां, मैं बहुत मिस करती हूं क्योंकि वहां बहुत शांति थी. शहर की जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली है. बहुत शोर है. यहां हर जगह लोग हैं. यहां मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है. मैं मुंबई में ही पली-बढ़ी हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है. लेकिन मैं शहर से पूरी तरह मूव कर चुकी हूं. मेरे पास यहां कोई प्रॉपर्टी नहीं है. मैं यहां होटल या किराए पर रह रही हूं. मैं पूरी तरह कर्जत में शिफ्ट हो गई और वहीं फ्यूचर प्लान कर रही हूं. क्योंकि वहां शांति है.'

इसके अलावा शिल्पा ने बताया कि वो भाबीजी घर पर हैं में काम करना एंजॉय कर रही हैं.