'सिस्टम हिल गया था', शिल्पा शिंदे ने जब छोड़ा था भाबीजी घर पर हैं, को-एक्टर बोले- सब शॉक्ड थे

शो 'भाबीजी घर पर है' काफी पॉपुलर शो है. शो में शिल्पा शिंदे ने अंगूरी भाभी का रोल प्ले किया था. उन्हें इस रोल से खूब नेम-फेम मिला था. लेकिन शिल्पा ने शो बीच में ही छोड़ दिया था. उन्होंने मेकर्स पर भी आरोप लगाए थे. शिल्पा और मेकर्स के बीच में काफी झगड़ा हुआ था. अब शो में काम कर रहे एक्टर रोहिताश्व गौड़ उस वक्त को याद किया और बताया कि आखिर शिल्पा ने शो क्यों छोड़ा था.

रोहिताश्व ने सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में शिल्पा शिंदे की एग्जिट को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'सिस्टम हिल गया था. उस वक्त ऐसा लगा कि शो बंद हो जाएगा. शिल्पा शिंदे की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी. दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी. उन्होंने शो छोड़ा तो सब हिल गया था. स्मृति ईरानी के लेवल का क्रेज था. मैं बहुत अपसेट हो गया था.'

शिल्पा शिंदे ने क्यों छोड़ा था भाबीजी घर पर हैं?

आगे उन्होंने बताया कि शिल्पा ने शो क्यों छोड़ा था. रोहिताश्व ने कहा, 'उस वक्त जो गंदगी फैली थी वो अलग थी. वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गई थीं कि उनके साथ गलत और अन्याय हुआ. उस सब से मन खट्टा हो गया. प्रोड्यूसर्स और उनके बीच में डेट्स को लेकर झगड़ा हो गया था. शायद शिल्पा को कोई और प्रोजेक्ट भी करना था. लेकिन शो के साथ वो हो नहीं पा रहा था. शो के लिए 22 दिन का शूट होता था. तो ऐसे में कौन उन्हें दूसरा शो करने देता. शिप्ला ने शो छोड़ने की भनक भी किसी को नहीं लगने दी थी. शो छोड़ने के बाद पता चला था. बहुत शॉकिंग था.'

रोहिताश्व के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने लापता गंज, हम आपके हैं इन लॉज जैसे शोज किए हैं. उनकी एक्टिंग को फैंस बहुत पसंद करते हैं.