'भाबीजी घर पर हैं'में तिवारी जी की भूमिका निभाने वाले रोहिताश्व गौर को अक्सर देखा जाता है कि वो अपनी दोनों बेटियों संजीति और गीति के संग वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. वीडियोज में अक्सर रोहिताश्व गौर अपनी दोनों बेटियों के संग डांस करते दिखते हैं.

एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है. लेकिन, इस बार लोग उनकी बेटियों के डांस मूव्स की खूब तारीफ कर रहे हैं.दरअसल, रोहिताश्व गौर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो 'हुस्न तेरा तौबा तौबा'गाने पर जमकर डांस करते दिख रहे हैं.

फैंस ने वीडियो पर जमकर लूटाया प्यार

वो पीछे डांस कर रहे हैं, जबकि संजीति और गीति आगे डांस करती नजर आ रही हैं. अपनी दोनों बेटियों के संग तिवारी जी स्टेप्स मैच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.इस वीडियो पर फैंस जमकर अपना प्यार लूटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा,'बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं. एक ने कहा,'पिता अपनी बेटियों के संग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं.'

रोहिताश्व गौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार हिरानी गीति के वीडियो को देख काफी इंप्रेस हुए थे.साथ ही उन्होंने रोहिताश्व गौर से गीति के टैलेंट पर ध्यान देने के लिए भी कहा था.रोहिताश्व गौर ने अपनी बेटी गीति के एक्टिंग करियर पर खुलकर बात की थी.

उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी छोटे पर्दे के लिए कोई प्रोजेक्ट करे. उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं उनकी बेटी बॉलीवुड की दुनिया को एक्सप्लोर करे, क्योंकि छोटे पर्दे पर संभावनाएं काफी कम हैं.रोहिताश्व गौर ने कहा था,'मैं चाहता हूं कि वो फिल्मों और वेब सीरीज में काम करे. लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहता कि वो टीवी करे. मुझे लगता है कि नए जमाने के एक्टर्स के लिए टीवी थोड़ा एक जैसा होजाता है और कुछ नया करने का मौका बहुत कम रह जाता है. मैं पिछले 16 सालों से टीवी कर रहा हूं और मुझे इसकी प्रक्रिया का अनुभव है. मैं चाहता हूं कि वो कंटेंट बेस्ड सिनेमा का अनुभव करे. मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी डेली सोप करे.'

