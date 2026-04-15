'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से हुई बरखा की छुट्टी, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा-'इतिहास रच दिया'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से हुई बरखा बिष्ट की छुट्टी, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा-'इतिहास रच दिया'
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब नॉयना का पार्ट खत्म हो चुका है. ऐसे में शो में नॉयना का कैरेक्टर प्ले करने वाली बरखा बिष्ट ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट लिखा है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली बरखा बिष्ट को क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अहम भूमिका में देखा जा रहा था. लेकिन, अब उनका ट्रैक शो से खत्म हो चुका है. ऐसे में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि तुलसी सबसे सामने नॉयना के झूठ से पर्दा उठा देती है.
वो सबको बता देती है कि नॉयना को कैंसर नहीं अल्सर है.उसके बाद वो मिहिर और नॉयना के गठबंधन को जला देती है. अब जब बरखा का कैंसर ट्रैक खत्म हो चुका है, तो एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है और ये कंफर्म कर दिया है कि शो में अब उनका किरदार खत्म हो चुका है.
बरखा ने क्योंकि की टीम को कहा शुक्रिया
एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा,'इस शो के जरिए हमने इतिहास रचा है और जो प्यार और ट्रस्ट मुझे मिला है, उसके लिए मैं जितना लोगों का शुक्रिया अदा करूं वो कम है.'बरखा बिष्ट ने ये भी कहा कि नॉयना के कैरेक्टर से लोगों का लव और हेट वाला कनेक्शन था. एक्ट्रेस ने टीम के प्रति भी आभार व्यक्त किया. एक्ट्रेस ने लिखा,'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की टीम का शुक्रिया जो हर स्टेप पर मेरे साथ खड़ी रही.'
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एक्ट्रेस ने एकता कपूर का शुक्रिया अदा किया उन्हें नॉयना के कैरेक्टर में कास्ट करने के लिए और भरोसा रखने के लिए. बरखा ने जैसे ही शो से एग्जिट की घोषणा की. सोशल मीडिया पर फैंस ने उनके परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की. सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि बेशक नॉयना के कैरेक्टर को पसंद नहीं किया गया, लेकिन बरखा ने उसे काफी बेहतरीन तरीके से निभाया.
एक यूजर ने लिखा,'आपकी एक्टिंग बहुत ही शानदार और नेचुरल थी. आपने इस कैरेक्टर को यादगार बना दिया. मैं आपको इस सीरियल में मिस करने वाला हूं.'आपको बता दें इससे पहले भी बरखा बिष्ट को स्वराज और काव्यांजलि में उनके रोल के लिए काफी प्यार मिला था.
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Source: IOCL