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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बंदिनी' फेम आसिया काजी ने दी गुड न्यूज, शादी के 2 साल बाद एक्ट्रेस के घर गूंजी किलकारी, बेटी को दिया जन्म

'बंदिनी' फेम आसिया काजी ने दी गुड न्यूज, शादी के 2 साल बाद एक्ट्रेस के घर गूंजी किलकारी, बेटी को दिया जन्म

Aasiya Kaazi Daughter: हाल ही में 'बंदिनी' फेम आसिया काजी ने फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की हैं. 20 जून को उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया, जिससे उनके घर खुशी का माहौल है और सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 04:00 PM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस 'बंदिनी' में 'संतु' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आसिया काजी इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पति गुलशन नैन के साथ फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है. आसिया ने बताया कि 20 जून को उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. साथ ही बच्चे की पहली झलक भी उन्होंने शेयर की, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. 

बेटी को दिया जन्म

आसिया काजी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर की और उसके हाथ, पैर और होंठ दिखाए. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'इसके लिए हमें चुनने के लिए थैंक यू गॉड. हम इसके लिए बेस्ट देंगे.' वहीं पति गुलशन ने कमेंट कर लिखा, 'और इसी तरह जून मेरा फेवरेट महीना बन गया है.' शादी के बाद हर कपल के लिए ये बहुत खास समय होता है, जब वो अपने बच्चे का इस दुनिया में स्वागत करते हैं. बेटी के आने से गुलशन और आसिया की जिंदगी में भी नई खुशी आ गई है, जिसे वो साथ मिलकर इन पलों को यादगार बनाएंगे. 

 
 
 
 
 
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आसिया के इस पोस्ट के बाद फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं और प्यार बरसा रहे हैं. इतना ही नहीं, दिव्यांका त्रिपाठी के पति विवेक दहिया ने भी उन्हें कमेंट कर बधाई दी और लिखा, 'लड़की हुई हैं, बधाई हो.'

बंदिनी' फेम आसिया काजी ने दी गुड न्यूज, शादी के 2 साल बाद एक्ट्रेस के घर गूंजी किलकारी, बेटी को दिया जन्म

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2 साल पहले हुई थी गुलशन और आसिया की शादी

बता दें कि गुलशन और आसिया ने करीब 8 सालों तक एक दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नाम देने का फैसला किया. हालांकि मुस्लिम परिवार से आने की वजह से आसिया के परिवार इसके लिए नहीं मान रहे थे. लेकिन बाद में सबको मनाने के बाद गुलशन और आसिया ने 2024 में शादी कर ली. अब करीब 2 साल बाद बाद उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजी है, जो उनके रिश्ते को और मजबूत करेगा.

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Published at : 21 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Gulshan Nain Aasiya Kaazi
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