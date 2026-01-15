बालिका वधु का जगिया इन दिनों कहां हैं? सिटाडेल में भी कर चुके हैं काम
शशांक व्यास को शो बालिका वधू के लिए जाना जाता है. एक्टर ने इस शो में जगिया का रोल प्ले किया था. जगिया के रोल में उन्हें खूब नेम-फेम मिला था.
एक्टर शशांक व्यास टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने 2010 में शो बालिका वधू से डेब्यू किया था. इस शो में वो जगिया के रोल में थे. इस रोल से वो घर-घर में फेमस हो गए थे. शशांक व्यास ने इस शो में 5 साल काम किया था. आइए नजर डालते हैं एक्टर की जर्नी पर और जानते हैं कि एक्टर अब क्या कर रहे हैं.
शशांक व्यास की जर्नी
शशांक ने 2010 में ही फिल्म तीस मार खान में भी काम किया था. इस फिल्म में वो एक गांववाले के रोल में थे. इसके अलावा 2019 में उन्होंने शॉर्ट फिल्म एक मुलाकात में काम किया था. शशांक व्यास की फिल्मी जर्नी फिलहाल दो फिल्मों तक ही सीमित है.
इन शोज का हिस्सा रहे शशांक व्यास
वहीं टीवी जर्नी की बात करें तो एक्टर ने 5 साल बालिका वधू में काम किया. इसके बाद वो बॉक्स क्रिकेट लीग 1 में नजर आए. इसके बाद उन्होंने शो जाना ना दिल से दूर में काम किया. इस शो में वो एक साल तक दिखे. शो में उनके कैरेक्टर का नाम कैप्टर रवीश वशिष्ट था. 2018 में उन्होंने शो रूप-मर्द का नया स्वरूप में काम किया. वो शो में रूप सिंह के किरादर में थे. इस शो में वो 2019 तक थे. 2019 के बाद से वो किसी और शो में नजर नहीं आए हैं.
इसके अलावा शशांक ने अपना म्यूज़िक वीडियो डेब्यू टी-सीरीज़ के गाने 'भुला दूं' से किया. इस गाने में वो इहाना ढिल्लन के साथ थे.
View this post on Instagram
सिटाडेल-हनी बनी में दिखे थे शशांक व्यास
उन्होंने अपने फोकस वेब शोज की तरफ शिफ्ट किया. वो 2024 में पॉपुलर वेब शो सिटाडेल-हनी बनी में नजर आए. शो में वो विवेक के रोल में थे. शशांक बिग बॉस 19 को लेकर भी खबरों में आए थे. खबरें थीं कि शशांक को इस शो के लिए अप्रोच किया गया था. लेकिन उन्होंने शो से इंकार कर दिया था. फिलहाल शशांक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.
एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'काम को लेकर मेरी भी कुछ च्वाइसेस हैं. वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पेपर तक ही रह जाती हैं और सेट तक नहीं जाती हैं. सिटाडेल में मैंने काम किया है. आगे भी करता रहूंगा. ऑडिशन देता रहता हूं.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL