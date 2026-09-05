Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच

बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच

बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाली हैं और इसी बीच उनका तलाक और दूसरी शादी की चर्चा जोरों पर है. इस पर अब पंजाबी एक्ट्रेस ने खुद रिएक्शन दिया है. चलिए बताते हैं क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी सिंगर और रैपर बादशाह पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. सिंगर ने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ शादी की थी. लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया और दोनों ने अलग होने का ऐलान कर दिया. मगर मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ. ये विवाद में तब्दील हो गया. ईशा ने अपनी पोस्ट के जरिए दर्द बयां किए. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपन दूसरी शादी और तलाक को लेकर रिएक्ट किया है.

ईशा ने सेपरेशन और शादी पर तोड़ी चुप्पी

ईशा रिखी को लेकर इन दिनों चर्चा ये है कि वो बादशाह से अलग होने के बाद दूसरी शादी करेंगी या नहीं. साथ ही उनके तलाक की कई खबरें भी हैं, जिसे लेकर ईशा रिखी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा, 'मेरी शादी को लेकर कई तरह की अफवाहों फैलाई जा रही हैं. मेरे बारे में न्यूज रिपोर्ट्स पढ़कर और सुनकर शॉक रह गई. मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि मेरी शादी और अलग होने को लेकर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं.'


बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर' में रेप सीन से बुरी तरह टूट गई थीं रसिका दुग्गल, कहा- 'बेबस हालत में...'

इतना ही नहीं, ईशा रिखी ने अपनी पोस्ट आगे लोगों से अपील भी की. उन्होंने लिखा, 'मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि जब तक मैं कोई जानकारी डायरेक्ट ने शेयर करूं तब किसी भी तरह की खबरों को सच ना मानें. मैं डायरेक्ट अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करूंगी. धन्यवाद' 

पब्लिकली तमाशा नहीं बनाना चाहती- ईशा रिखी

इसके साथ ही ईशा रिखी ने हाल ही में ई-टाइम्स से भी बात की और इस दौरान उन्होंने पहली बार बादशाह से अपनी शादी टूटने और सेपरेशन को लेकर बात की और कहा कि उन्होंने इसे लेकर पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ का पब्लिकली कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थीं. इसलिए वो चुप थीं. एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि उनका प्यार से भरोसा नहीं उठा है. मगर इस समय रोमांटिकली नहीं तैयार हैं.

बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच

ईशा कहती हैं कि उनके साथ बहुत खराब हुआ है इसलिए वो नेगेटिव इंसान नहीं बनना चाहती हैं. लेकिन उनका मानना है कि इससे उन्हें बाहर आने में वक्त लगेगा. दूसरी शादी को लेकर कहा कि वो अभी इसके बारे में नहीं सोच रही हैं. फिर से शादी के बंधन में बंधने से काफी डरी हुई हैं. उनका कहना है कि फिलहाल उनकी लाइफ में शादी के लिए कोई जगह नहीं है. लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है.

बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच

यह भी पढ़ें: निरहुआ ने रानी चटर्जी का कहा- 'मंथरा' तो एक्ट्रेस ने किया पलटवार

ईशा रिखी का प्यार और शादी

गौरतलब है कि ईशा रिखी और बादशाह शादी से 4 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. बाद में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी. मार्च 2026 में ईशा की मां ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी और उनकी शादी की जानकारी सामने आई थी. मगर 5 महीने में ही दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया. आपको बता दें कि ईशा जल्द ही सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाली हैं. शो का ग्रांड प्रीमियिर 6 सितंबर, 2026 को होने वाला है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Badshah Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
जन्माष्टमी पर व्हाइट साड़ी पहन ISKCON पहुंचीं मौनी रॉय, गौर गोपाल दास से की मुलाकात
जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में डूबीं मौनी रॉय, गौर गोपाल दास से हुई खास मुलाकात
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट लिस्ट से उठा पर्दा, 2 नाम कंफर्म, ये सितारे भी आ सकते हैं नजर
'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट लिस्ट से उठा पर्दा, 2 नाम कंफर्म, ये सितारे भी आ सकते हैं नजर
टेलीविजन
TV Serial Spoilers:अनुपमा की प्राइज मनी पर मचा बवाल, हर्षवर्धन की डील से कंपनी पर मंडराया संकट
अनुपमा की प्राइज मनी पर मचा बवाल, हर्षवर्धन की डील से कंपनी पर मंडराया संकट
टेलीविजन
सिद्धार्थ निगम ने रिवील किया गर्लफ्रेंड रिया ठक्कर का चेहरा, शेयर की रोमांटिक तस्वीर
सिद्धार्थ निगम ने रिवील किया गर्लफ्रेंड रिया ठक्कर का चेहरा, शेयर की रोमांटिक तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur Bulldozer Action: यूपी में अवैध मस्जिद पर एक्शन.. बढ़ी सियासी टेंशन !। UP Politics
Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Bollywood News: बॉलीवुड से नहीं मिला साथ, अब विदेशों में छाप छोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ (04.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिमागी नक्सल' वाले पोस्ट पर बवाल, सौरव दास और गौरव भाटिया में तीखी बहस
'दिमागी नक्सल' वाले पोस्ट पर बवाल, सौरव दास और गौरव भाटिया में तीखी बहस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर RLD नेताओं का निशाना, क्यों बढ़ी तल्खी?
यूपी: मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर RLD नेताओं का निशाना, क्यों बढ़ी तल्खी?
क्रिकेट
ब्रायन लारा ने भी इमरान खान के लिए उठाई आवाज, बोले- 'उन्हें सम्मान नहीं...'
ब्रायन लारा ने भी इमरान खान के लिए उठाई आवाज, बोले- 'उन्हें सम्मान नहीं...'
बॉलीवुड
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
शिक्षा
Apple के नए CEO को कितनी मिल रही सैलरी, टॉप-5 सीईओ से कितनी कम?
Apple के नए CEO को कितनी मिल रही सैलरी, टॉप-5 सीईओ से कितनी कम?
हेल्थ
बुखार उतर गया, लेकिन सीने की जकड़न नहीं गई? लक्षणों को न करें नजरअंदाज
बुखार उतर गया, लेकिन सीने की जकड़न नहीं गई? लक्षणों को न करें नजरअंदाज
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget