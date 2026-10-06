टीवी के पॉपुलर एक्टर अविनाश मिश्रा इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उन्होंने रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इस खास जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने 5 अक्टूबर को अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी थी. अविनाश की खास दोस्त ईशा सिंह भी इस पार्टी में पहुंचीं. दोनों को लेकर लंबे समय से डेटिंग की खबरें सामने आती रही हैं.

पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो ने दोनों के रिश्ते को लेकर फिर से चर्चा शुरू कर दी है. दरअसल, इस वीडियो में अविनाश डीजे के पास खड़े नजर आ रहे हैं और उनके साथ ईशा भी मौजूद हैं.

'आई लव यू बेबी...'

इस दौरान अविनाश ने ईशा को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया और सबके सामने अपने दिल की बात कही. आखिर में उन्होंने ईशा से 'आई लव यू बेबी' भी कहा. अविनाश का ये वीडियो सामने आने के बाद फैंस को लग रहा है कि शायद दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है.

This is it guys . This is official ❤️❤️🥹🥹 . I love you guys . Our Avisha ❤️🥹 Cheers to my Avisha fam 💜🫶🏻 #Avisha #AvinashMishra #EishaSingh https://t.co/gmg4I2kTO2 — Isha (@Deshbhakt0919) October 5, 2026

अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह को बताया अपना सबसे अच्छा दोस्त

हालांकि, इसी पार्टी के एक दूसरे वीडियो में अविनाश ने ईशा के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ और ही कहा था. पैपराजी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो सिर्फ ईशा के साथ ही नहीं, बल्कि अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी नजर आते हैं. उन्होंने खुद को सिंगल बताया और कहा कि उनकी शादी को लेकर फैसला उनकी मां करेंगी.

अविनाश ने कहा था, 'मैं सिर्फ ईशा के साथ नहीं, बल्कि और लोगों के साथ भी स्पॉट होता हूं. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. मैं सिंगल हूं और मेरी शादी किससे होगी, ये मेरी मां तय करेंगी. ईशा और मैं सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस.'

'बिग बॉस 18' में शुरू हुई थी दोस्ती

अविनाश और ईशा की दोस्ती 'बिग बॉस 18' के दौरान हुई थी. शो में दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी. शो खत्म होने के बाद भी दोनों को कई बार साथ देखा गया, जिसके बाद उनके डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं. हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है.

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अविनाश ने जीता 'खतरों के खिलाड़ी 15'

अविनाश मिश्रा ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. उन्होंने ऋत्विक धनजानी और ओरी को पीछे छोड़कर ये जीत हासिल की. ट्रॉफी के साथ अविनाश को 20 लाख रुपये की प्राइज मनी और मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार भी मिली.

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जीत के बाद अविनाश सबसे पहले ईशा के पास गए और उन्हें गले लगा लिया. ईशा उन्हें सपोर्ट करने के लिए शो के सेट पर पहुंची थीं. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.