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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'खतरों के खिलाड़ी 15' से जल्दी बाहर होने पर छलका अविका गोर का दर्द

'खतरों के खिलाड़ी 15' से जल्दी बाहर होने पर छलका अविका गोर का दर्द

अविका गोर ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' से जल्दी एलिमिनेशन का दर्द साझा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी लगता है कि वह बेहतर कर सकती थीं, लेकिन अब वह नतीजे को स्वीकार कर रही हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 30 Aug 2026 04:58 PM (IST)
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अभिनेत्री अविका गोर ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' से अपने एलिमिनेशन के बाद पहली बार अपने अनुभव और भावनाओं के बारे में खुलकर बात की है. शो से इतनी जल्दी बाहर होना उनके लिए आसान नहीं रहा. अविका ने कहा कि एलिमिनेशन के बाद जब वह घर बैठकर शो देखती हैं, तो उनके मन में बार-बार यही ख्याल आता है कि अगर वह उस वक्त वहां होतीं, तो शायद और बेहतर कर सकती थीं.

हालांकि, बाद में उन्हें यह भी एहसास होता है कि टीवी पर बैठकर किसी स्टंट को देखना और खुद उस डर, दबाव और एड्रेनालिन के बीच उसे करना बिल्कुल अलग बात है.

शो से जल्दी बाहर होने का दर्द

अविका गोर ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया और बताया कि 'खतरों के खिलाड़ी' ने उनकी जिंदगी और खुद को देखने के नजरिए पर काफी असर डाला है. उन्होंने लिखा, 'मैंने 'खतरों के खिलाड़ी' देखने के बाद अपने बारे में एक बात महसूस की है. मैं खुद को यह सोचते हुए पाती हूं कि अगर मैं वहां होती, तो मैंने हार नहीं मानी होती. मैं और ज्यादा कोशिश करती. मैं बेहतर करती.'

अविका ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, 'शो को आराम से सोफे पर बैठकर देखने के दौरान मुझे ऐसा लगने लगता है, जैसे मैं 'खतरों के खिलाड़ी' की एक्सपर्ट बन गई हूं. लेकिन फिर याद आता है कि मैं अपनी जिंदगी के आरामदायक माहौल में बैठकर शो देख रही हूं. मुझे न तो उस समय का दबाव महसूस हो रहा है और न ही उस स्टंट को करने का डर. बाहर बैठकर किसी स्थिति का हीरो बनना बहुत आसान है. जब कोई चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो हम उसे बार-बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, अलग-अलग फैसलों की कल्पना करते हैं और कहानी का एक ऐसा वर्जन बना लेते हैं, जो कभी हुआ ही नहीं.'

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अविका ने कहा, 'शायद इसी वजह से इतनी जल्दी एलिमिनेट होना मेरे लिए पूरी तरह छोड़ पाना मुश्किल रहा है. मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वह लड़की है, जो सोचती है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ था. शायद सच में था भी. लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि इस सोच में लगातार जीते रहना सही नहीं है. यह मानना अलग बात है कि आपके पास और बेहतर करने की क्षमता थी और हर वक्त उस दुनिया में रहना अलग.'

'खतरों के खिलाड़ी' ने बदला नजरिया

उन्होंने कहा, 'जब मैंने पहली बार शो किया था, तब मैं सिर्फ 21 साल की थीं. उस समय शो ने मुझे खुद को और अपने भविष्य को एक अलग नजरिए से देखने में मदद की थी. मैं डर का सामना करने और स्टंट करने के इरादे से शो में गई थीं, लेकिन वहां से निकलने के बाद मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ नया समझ आया.'

दूसरी बार शो में लौटीं अविका

अविका इससे पहले साल 2019 में 'खतरों के खिलाड़ी 9' का भी हिस्सा रह चुकी हैं. 'खतरों के खिलाड़ी 15' में उनकी वापसी इस शो में दूसरी बार हुई थी. अविका ने बताया था कि पिछला सीजन उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण था. उनके मुताबिक, पहले सीजन के स्टंट इस बार के मुकाबले ज्यादा डरावने लगे थे. इस बार के स्टंट उन्हें इतने डरावने नहीं लगे कि वह हार मानने के बारे में सोचें. 

अविका ने लिखा, 'मैंने हमेशा मेहनत करने, तैयारी करने, खुद को आगे बढ़ाने और अपनी पसंद की जिंदगी बनाने में विश्वास किया है. इसलिए ऐसी चीज को स्वीकार करना, जो पूरी तरह मेरे नियंत्रण से बाहर हो, मेरे लिए मुश्किल और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाला रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'कई बार इंसान किसी चीज के लिए अपना सब कुछ दे देता है, फिर भी नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा उसने सोचा था. शायद क्लोजर का मतलब यह तय करना नहीं है कि आप शो में बने रहने के लायक थे या आप बेहतर कर सकते थे. असली क्लोजर यह स्वीकार करना है कि कहानी उस तरह खत्म नहीं हुई, जिस तरह हमने अपने दिमाग में लिखी थी.'

दूसरे हफ्ते में खत्म हुआ सफर

बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अविका गौर का सफर शो के दूसरे हफ्ते में ही खत्म हो गया था. एलिमिनेशन स्टंट में उनका मुकाबला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामानी यानी ओरी से हुआ था. ओरी ने यह स्टंट करीब 10 मिनट में पूरा कर लिया, जबकि अविका को इसे पूरा करने में 13 मिनट से ज्यादा का समय लगा. इसके बाद उनका शो का सफर खत्म हो गया.

एलिमिनेशन स्टंट में ओरी ने करीब 10 मिनट में टास्क पूरा कर लिया, जबकि अविका को इसे पूरा करने में 13 मिनट से ज्यादा का समय लगा. इसके बाद अविका को शो से बाहर होना पड़ा.

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Published at : 30 Aug 2026 04:58 PM (IST)
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