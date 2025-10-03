टीवी की बालिका वधू अविका गोर शादी के बंधन में बंध गई हैं. अविका ने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से नेशनल टीवी पर शादी रचाई है. ये दोनों पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं. इसी शो में दोनों ने शादी रचाई है. मिलिंद और अविका की शादी अगले हफ्ते टीवी पर टेलिकास्ट होगी. ये कपल 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं. शादी के 4 दिन बाद ही इस कपल ने खुशखबरी दे दी है.

अविका गोर और मिलिंद चंदवानी ने शादी के टीवी पर टेलिकास्ट होने से पहले ही फैंस को खुशखबरी दे दी है. अविका और मिलिंद ने लोगों को ऐसा सरप्राइज दिया है कि हर कोई चौंक गया है. शुरुआत में मिलिंद भी इस बारे में बात करते हुए डर रहे थे. फिर अविका ने अपनी खुशखबरी सबके साथ शेयर की.

अविका और मिलिंद लेकर आए यूट्यूब चैनल

वीडियो में अविका कहती हैं- 'आज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब शादी से पहले होगा. होगा भी और हमें आपको बताना पड़ेगा.' मिलिंद कहते हैं- 'अविका एक बार फिर सोच ले. मुझे तो फैमिली को बताने में डर लग रहा है. वो क्या कहेंगे कि छोटी सी उम्र में ये सब कर लिया.' फिर अविका कहती हैं- 'चार लोग बातें बनाएंगे. दुनियावालों के सामने लाने से पहले उनके ताने सुनने पड़ेंगे.' मिलिंद फिर कहते हैं- 'इसको शादी के बाद बताएं तो?'

View this post on Instagram A post shared by Avika Gor (@avikagor)

अविका ने कहा- 'तब तक बहुत देर हो जाएगी. लोगों को ये दिखने भी लग जाएगा. दोनों इस दौरान पूरा सस्पेंस बनाते रहे.' आखिरी में अविका ने कहा- 'बहुत जल्द हमारा छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा यूट्यूब चैनल आने वाला है.'

अविका और मिलिंद ने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर किया था. दोनों ने वीडियो में इतना सस्पेंस ऐसे बनाया था कि जैसे कोई और ही खुश खबरी हो.

ये भी पढ़ें: सलमान खान की 10 लेटेस्ट तस्वीरें, 59 की उम्र में भी हैंडसम हंक लगते हैं दंबग खान