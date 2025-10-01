हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशादी के बाद न्यूली वेड अविका गौर ने पति मिलिंद संग ढोल पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

शादी के बाद न्यूली वेड अविका गौर ने पति मिलिंद संग ढोल पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Avika Gor And Milind Chandwani: टीवी की बालिका वधू ने फाइनली अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ सात फेरे ले लिए हैं. शादी के बाद ढोल की ताल पर झूमते हुए कपल का वीडियो वायरल हो रहा है.

01 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी संग 30 सितंबर को 'पति पत्नी और पंगा' के सेट में सात फेरे लिए हैं. इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में हिना खान, रुबीना दिलैक, गुरमीत चौधरी समेत शो के सभी पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की थी. इस नई नवेली जोड़ी पर फैंस समेत सभी लोगों ने खूब प्यार बरसाया अब अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के विडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

ढोल की ताल जमकर नाचे दूल्हा–दुल्हन
30 सितंबर को 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने धूम–धाम से सात फेरे लिए. हल्दी, मेंहदी संग शादी के सभी फंक्शंस इस रियलिटी शो के सेट पर हुए. जहां अविका गौर ने अपने सुर्ख लाल ब्राइडल वेयर और एमरल्ड ज्वेलरी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा वहीं दूल्हे राजा मिलिंद चंदवानी के गोल्डन शेरवानी में खूब जचे. 

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कपल के कई विडियोज वायरल हो रहे हैं. जिसमें से एक में ढोल की ताल पर न्यूली वेड कपल को जमकर नाचते हुए देखा गया. सभी लोग इस कपल पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. शादी से पहले ही अविका–मिलिंद ने सभी फंक्शंस को बहुत एंजॉय और अब शादी के बाद भी दोनों को खूब मस्ती करते हुए देखा गया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

डेटिंग फेज के बाद एक दूजे के हुए अविका–मिलिंद
बता दे, 'बालिका वधू' की आनंदी यानी अविका गौर लंबे समय से बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी को डेट कर रही थीं. इसी साल दोनों की सगाई हुए और अब फाइनली 30 सितंबर को सात फेरे लेकर ये कपल ऑफिशियली भी एक दूजे के हो गए हैं. अविका गौर हमेशा से चाहती थीं कि उनके शादी पूरी दुनिया देखे अब फाइनली उनका ये सपना भी सच हो गया है. अविका गौर के करियर की शुरुआत कलर्स चैनल के साथ ही हुई थी और उनके लाइफ का इतना बड़ा दिन भी उन्होंने कलर्स के सेट पर ही सेलिब्रेट किया.

01 Oct 2025 11:33 AM (IST)
