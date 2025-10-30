अर्जुन बिजलानी टीवी के जाने-माने एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा नाम कमाया है. करियर की शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. मां के गहने बेचकर पोर्टफोलियो बनाया और पिता के निधन के बाद संघर्ष किया, लेकिन आज वे करोड़ों के मालिक हैं.

19 साल की उम्र में पिता को खोया

31 अक्टूबर 1982 को मुंबई में जन्मे अर्जुन बिजलानी का परिवार मिडिल क्लास था. उनके पिता अच्छी नौकरी करते थे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी. अर्जुन अपने परिवार के साथ एक 2BHK घर में रहते थे और बचपन खुशियों से भरा हुआ था. लेकिन जब वे सिर्फ 19 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया. इस घटना के बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी में आ गया और हालात पूरी तरह बदल गए.

अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता की मौत के बाद उन्हें अपना घर और कार बेचनी पड़ी. पहले वे कार से घूमते थे, लेकिन अब ट्रेन से सफर करना पड़ता था. वे हर दिन ऑडिशन के लिए जाने के लिए अपनी मां से 100 रुपये लिया करते थे. परिवार को माहिम छोड़कर मलाड में एक 1BHK किराए के घर में रहना पड़ा. हालात इतने मुश्किल थे कि अर्जुन को अपनी मां के गहने तक बेचने पड़े, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें.

राइज एंड फॉल जीता और मिले 28 लाख रुपये

अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में टीवी के मशहूर रियलिटी शो राइज एंड फॉल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. शो जीतने के बाद उन्हें 28 लाख 10 हजार रुपये की इनामी राशि मिली. अर्जुन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. आज वे टीवी इंडस्ट्री के सबसे सफल सितारों में से एक हैं. एक्टिंग के अलावा अर्जुन एक फिटनेस क्लब भी चलाते हैं.

अर्जुन बिजलानी नेट वर्थ

अर्जुन बिजलानी के टीवी शोज की बात करे तो उन्होंने नागिन, मिले जब हम तुम जैसे हिट शोज और खतरों के खिलाड़ी, लाफ्टर शेफ जैसे रियलिटी शोज में अपनी शानदार रोल्स के लिए जाने जाते हैं. वे पिछले एक दशक से ज्यादा समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्टिव हैं और अपनी शानदार एक्टिंग और व्यक्तित्व से फैंस के बीच खास पहचान बना चुके हैं।

टीवी शोज और वेब सीरीज में काम करने के अलावा अर्जुन ने कई रियलिटी प्रोग्राम भी होस्ट किए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है. टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्जुन बिजलानी की कुल संपत्ति लगभग 30 करोड़ रुपये है. उनके पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन है, जिसमें Mercedes-Benz, Audi Q7, BMW X5. शामिल हैं.