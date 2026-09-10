Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसलमान खान के बिग बॉस 20 को पहली बार देखेंगे अरिजीत सिंह, बोले-'हमारा रॉकस्टार काजी वहां है'

सलमान खान के बिग बॉस 20 को पहली बार देखेंगे अरिजीत सिंह, बोले-'हमारा रॉकस्टार काजी वहां है'

अरिजीत सिंह काजी तौकीर की वजह से पहली बार ‘बिग बॉस’देखेंगे .दोनों 2005 में ‘फेम गुरुकुल’ में साथ थे और आज भी अच्छी दोस्ती है. काजी ने भी अरिजीत की सादगी और प्रतिभा की जमकर तारीफ की है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Sep 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर सिंगर और कंपोजर अरिजीत सिंह ने कहा कि वह सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' को पहली बार देखेंगे, और इसकी वजह कंटेस्टेंट काजी तौकीर हैं.  

खास बात यह है कि अरिजीत और काजी 2005 के रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में साथ कंटेस्टेंट थे.

अरिजीत पहली बार देखेंगे बिग बॉस

अरिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार बिग बॉस देखना होगा क्योंकि हमारा रॉकस्टार काजी वहां है."


सलमान खान के बिग बॉस 20 को पहली बार देखेंगे अरिजीत सिंह, बोले-'हमारा रॉकस्टार काजी वहां है

इस बीच, काजी ने पहले ही काफी ध्यान खींचा है क्योंकि घर के अंदर उनके दिलचस्प पल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनका डायलॉग 'आई एम अ रॉकस्टार बेबी, आऊ!' भी इंटरनेट पर एक मशहूर लाइन बन गयी  है.

ये भी पढ़ें:-बॉक्स ऑफिस की गद्दी पर 'मिर्जापुर द मूवी' का कब्जा, 6ठे दिन 'वेलकम टू द जंगल' के उड़ाए परखच्चे

काजी ने की अरिजीत की तारीफ

मई में काजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अरिजीत की तारीफ करते हुए एक पोस्ट डाला था. उन्होंने कहा कि इस प्लेबैक सिंगर में किसी के प्रति कोई बुराई, असुरक्षा या जलन नहीं है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Qazi Touqeer (@qazitouqeer_official)

उन्होंने अपनी एक क्लिप शेयर की जब वे पश्चिम बंगाल के जियागंज में अरिजीत के होमटाउन गए थे. दोनों को स्कूटी चलाते हुए और रियलिटी शो की कुछ अच्छी यादों को ताजा करते हुए देखा गया.

वीडियो में काजी ने कहा, "मैं अरिजीत के बारे में क्या कहूं? उनमें कोई बुराई नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है, किसी के प्रति कोई जलन नहीं है. वे पूरी तरह से जुनून से भरे हैं. वे असली हैं. और हां, वे जीनियस हैं, यह हम सब जानते हैं. मुर्शिदाबाद के लोगों को, और खासकर जियागंज के सभी लोगों को बहुत सारा प्यार. उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया. अरिजीत का स्टाफ, उनका परिवार, कितने अच्छे लोग हैं."

बच्चों के लिए बनाई क्रिकेट एकेडमी

काजी ने बताया कि सिंगर ने जियागंज में उन बच्चों के लिए एक एकेडमी बनाई है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं.

काजी ने आगे कहा, "और चोट लगने के बावजूद, उन्होंने तीन या चार ओवर और बॉलिंग की. हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, कभी हार न मानते हैं. वे कभी थके नहीं. फिर बाद में शाम को, रात 8:30 बजे से 1 बजे तक, वे म्यूजिक प्रैक्टिस.

ये भी पढ़ें:-TV Serial Spoilers: स्नेहा को तलाक देने की धमकी देगी दुर्गावती, अनुपमा का टूटा घर खरीदने का सपना

 

 

और पढ़ें
Published at : 10 Sep 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Qazi Touqeer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: स्नेहा को तलाक देने की धमकी देगी दुर्गावती, अनुपमा का टूटा घर खरीदने का सपना
स्नेहा को तलाक देने की धमकी देगी दुर्गावती, अनुपमा का टूटा घर खरीदने का सपना
टेलीविजन
मनोज तिवारी की बेटी रीति नहीं करना चाहती शादी, बोलीं- 'मुझे मारने की धमकियां मिलती हैं'
शादी-डेटिंग से क्यों दूर हैं मनोज तिवारी की बेटी रीति? 'बिग बॉस 20' में खोला राज
टेलीविजन
बिग बॉस 20: मैरी कॉम ने मनोज तिवारी की बेटी को कहा मोटी, आसिफ-काजी में भिड़त, मचा हंगामा
बिग बॉस 20: मैरी कॉम ने मनोज तिवारी की बेटी को कहा मोटी, आसिफ-काजी में भिड़त
टेलीविजन
बच्चे के धर्म को लेकर उठाए सवाल, देवोलीना ने ट्रोलर्स को सुनाई खरी-खरी
बच्चे के धर्म को लेकर उठाए सवाल, देवोलीना ने ट्रोलर्स को सुनाई खरी-खरी
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
इंडिया
अबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
अबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget