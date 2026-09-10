मशहूर सिंगर और कंपोजर अरिजीत सिंह ने कहा कि वह सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' को पहली बार देखेंगे, और इसकी वजह कंटेस्टेंट काजी तौकीर हैं.

खास बात यह है कि अरिजीत और काजी 2005 के रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में साथ कंटेस्टेंट थे.

अरिजीत पहली बार देखेंगे बिग बॉस

अरिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार बिग बॉस देखना होगा क्योंकि हमारा रॉकस्टार काजी वहां है."





इस बीच, काजी ने पहले ही काफी ध्यान खींचा है क्योंकि घर के अंदर उनके दिलचस्प पल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनका डायलॉग 'आई एम अ रॉकस्टार बेबी, आऊ!' भी इंटरनेट पर एक मशहूर लाइन बन गयी है.

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काजी ने की अरिजीत की तारीफ

मई में काजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अरिजीत की तारीफ करते हुए एक पोस्ट डाला था. उन्होंने कहा कि इस प्लेबैक सिंगर में किसी के प्रति कोई बुराई, असुरक्षा या जलन नहीं है.

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उन्होंने अपनी एक क्लिप शेयर की जब वे पश्चिम बंगाल के जियागंज में अरिजीत के होमटाउन गए थे. दोनों को स्कूटी चलाते हुए और रियलिटी शो की कुछ अच्छी यादों को ताजा करते हुए देखा गया.

वीडियो में काजी ने कहा, "मैं अरिजीत के बारे में क्या कहूं? उनमें कोई बुराई नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है, किसी के प्रति कोई जलन नहीं है. वे पूरी तरह से जुनून से भरे हैं. वे असली हैं. और हां, वे जीनियस हैं, यह हम सब जानते हैं. मुर्शिदाबाद के लोगों को, और खासकर जियागंज के सभी लोगों को बहुत सारा प्यार. उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया. अरिजीत का स्टाफ, उनका परिवार, कितने अच्छे लोग हैं."

बच्चों के लिए बनाई क्रिकेट एकेडमी

काजी ने बताया कि सिंगर ने जियागंज में उन बच्चों के लिए एक एकेडमी बनाई है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं.

काजी ने आगे कहा, "और चोट लगने के बावजूद, उन्होंने तीन या चार ओवर और बॉलिंग की. हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, कभी हार न मानते हैं. वे कभी थके नहीं. फिर बाद में शाम को, रात 8:30 बजे से 1 बजे तक, वे म्यूजिक प्रैक्टिस.

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