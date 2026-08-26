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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन100 ऑडिशन के बाद भी नहीं मिला काम, अब यूट्यूब से नोट छाप रहे अर्चना के बेटे आर्यमान, खरीदेंगे आलीशान घर

100 ऑडिशन के बाद भी नहीं मिला काम, अब यूट्यूब से नोट छाप रहे अर्चना के बेटे आर्यमान, खरीदेंगे आलीशान घर

कभी एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने का सपना देखने वाले आर्यमान सेठी अब यूट्यूब से तगड़ी कमाई कर रहे हैं. 100 ऑडिशन देने के बाद भी जब उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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आज के दौर में सोशल मीडिया न सिर्फ एंटरटेमेंट का बल्कि लोगन के लिए कमाई एक भी एक बहुत बड़ा जरिया है. कई लोग इंस्टाग्राम पर रील्स से जबकि कई लोग यूट्यूब पर व्लॉग और वीडियोज से तगड़ी कमाई करते हैं. मशहूर एक्ट्रेस अर्चना अपूर्ण सिंह और एक्टर परमीत सेठी के बेटे आर्यमान सेठी की लाइफ को भी यूट्यब ने बदल दिया है. कभी एक्टिंग में करियर बनाने का सपना देखने वाले आर्यमान ने जब 100 रिजेक्शन झेले और निराशा हाथ लगी तो फिर उन्होंने यूट्यब पर अपनी किस्मत आजमाई और अब वो अपनी कमाई से पहला घर खरीदने के मुकाम पर खड़े हुए हैं. 

यूट्यूब की कमाई से पहला घर खरीदने जा रहे हैं आर्यमान सेठी

आर्यमान सेठी अक्सर ही यूट्यूब पर व्लॉग लेकर आते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया है कि वो अपनी कमाई से एक नया आलीशान घर खरीदने जा रहे हैं. जो घर आर्यमान को पसंद आया है उसे देखने के लिए आर्यमान अपने पैरेंट्स और मंगेतर योगिता बिहानी के साथ पहुंचे थे. ये सी फेसिंग तीन शानदार साढ़े तीन BHK घर है. उन्होंने व्लॉग में इस घर की झाला भी दिखाई थी.

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आर्यमान सेठी ने अपनी ऑडियंस से कहा था कि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो एक घर देखने के लिए जा रहे हैं और इसे वो अपने पैसों से खरीदेंगे. उन्होंने आगे ये भी कहा था कि इसके लिए उनकी मां भी बेहद खुश हैं. आर्यमन ने अपने पहले अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने की बात कही थी. 

100 ऑडिशन के बाद भी नहीं मिला काम, अब यूट्यूब से नोट छाप रहे अर्चना के बेटे आर्यमान, खरीदेंगे आलीशान घर

कभी दिए थे 100 ऑडिशन

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमान सेठी पहले बता चुके हैं कि एक्टिंग में करियर बनाने के दौरान उन्होंने 100 ऑडिशन दिए थे. हालांकि उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा और अपने मनमुताबिक काम नहीं मिल पाया. इसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर अपनी शुरुआत की थी.

यूट्यूब पर है 3.4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स

यूट्यूब पर आर्यमान का 'आर्य व्लॉग्स' (Aary Vlogs) नाम से चैनल है. इससे वो अब तक 283 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. कम समय में ही उन्होंने यूट्यब पर 3.4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का परिवार बना लिया है. यूट्यूब व्लॉग के अलावा वो ब्रांड कोलैबोरेशन से भी कमाई करते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
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