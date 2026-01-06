अर्चना पूरन सिंह के परिवार के लिए मोटी कमाई का जरिया बना यूट्यूब, एक्टिंग छोड़ बने 'यूट्यूबर'
अर्चना पूरन सिंह आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. अब वो एक्टिंग छोड़ यूट्यूबर बन चुकी हैं. एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार यूट्यूब से मोटा पैसा छापता है.
अर्चना पूरन सिंह एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है. वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री की लाफ्टर क्विन हैं. कॉमेडी की जान और खुलकर जिंदगी जीने की मिसाल हैं. फिल्मों से लेकर टीवी तक उनका सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा.
लेकिन, असली पहचान मिली उस ठहाके से जो सालों से कॉमेडी शो की पहचान है. लेकिन, इन दिनों अर्चना अपनी एक्टिंग नहीं बल्कि यूट्यूब की वजह से चर्चा में हैं. जैसा कि सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से अर्चना ने एक्टिंग और फिल्मों से दूरी बना रखी है.
लेकिन, इसी बीच अपने व्लॉग्स को लेकर खूब सुर्खियों में रहती हैं. ऐसे में फैंस के बीच उनके और उनके परिवार के बारे में जानने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है.चलिए इसी रिपोर्ट में हम एक्ट्रेस और उनके परिवार के बारे में सबकुछ बताते हैं. अर्चना और उनके पति परमीत सेठी ने मिलकर फैमिली व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा.
हर महीने मोटी कमाई करता है अर्चना का परिवार
देखते ही देखते उनका चैनल हिट हो गया. करोड़ों व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर्स और ब्रांड डील्स यूट्यूब आज सिर्फ अर्चना के लिए शॉक नहीं बल्कि एक बड़ा कमाई का जरिया बन चुका है.रिपोर्ट की मानें तो अर्चना और उनका परिवार आज यूट्यूब से हर महीने मोटी कमाई कर रही है.
यही वजह है कि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली है. खास बात ये है कि अर्चना और परमीत जहां एक्टिंग की दुनिया से आते हैं. वहीं, उनके बच्चों ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना रखी है. आर्यमन और आयुष्मान दोनों ही क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं.
वहीं, कुछ वक्त पहले आर्यमन सेठी ने अपने रिलेशनशिप को जगजाहिर किया. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से दुनिया को वाकिफ करवाया. जल्द ही वो अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी संग शादी करने वाले हैं. योगिता मॉडल और एक्ट्रेस हैं. लेकिन, अब चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है अर्चना की छोटी बहू.
हाल ही में अर्चना अपने बच्चों और दोनों होने वाली बहू के संग वेकेशन एंजॉय किया. बता दें आयुष्मान की गर्लफ्रेंड का नाम समीक्षा शेट्टी हैं, जो एक फिटनेस ट्रेनर हैं. वो रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल को भी ट्रेनिंग दी है. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर समीक्षा और आयुष्मान ने अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया है.
