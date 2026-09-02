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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद

अर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद

टीवी एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने 1 सितंबर को अपना बर्थडे से सेलिब्रेट किया. उनकी बर्थडे पार्टी में कई सितारे शामिल हुए. अर्चना ने अपने दोस्त संग जमकर एंजॉय किया और केक कट किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 11:29 AM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम ने 1 सितंबर को अपना बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए. पार्टी में ऐश्वर्या शर्मा, सना सुल्तान और युविका चौधरी समेत कई सेलेब्स ने शिरकत की और अर्चना के साथ जमकर मस्ती की. सितारों से सजी इस बर्थडे पार्टी की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

अर्चना गौतम ने दोस्तों संग काटा केक
पार्टी में अर्चना गौतम गोल्डन कलर की खूबसूरत ड्रेस पहनकर पहुंचीं. अपने इस खास दिन पर एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश नजर आईं. गोल्डन आउटफिट में अर्चना ने जमकर पोज दिए और अपने लुक से सभी का ध्यान खींच लिया. उनकी तस्वीरों में बर्थडे की खुशी साफ नजर आई.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने सभी करीबी दोस्त संग केक कट करती नजर आ रही हैं.

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एश्वर्या शर्मा हुईं शामिल
एक्ट्रेस एश्वर्या शर्मा भी अर्चना गौतम की बर्थडे पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान वो काफी स्टाइलिशल लुक में दिखीं. ब्राउन कलर की ड्रेस में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.

अर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद

युविका चौधरी का दिखा स्टाइलिश अवतार
एक्ट्रेस युविका चौधरी ने भी पार्टी में शिरकत की थी. व्हाइट कलर ड्रेस पहने वो बला की खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने बर्थडे गर्ल अर्चना गौतम  सगं पोज भी दिए हैं. 

अर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद

अकांक्षा पुरी लगाए चार चांद
अकांक्षा पुरी ने भी एंट्री कर पार्टी नें चार चांद लगा दिए. वो ऑल ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आईं. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए है.

अर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद 

सना सुल्तान का भी पार्टी में काफी क्लासी और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. वो व्हाइट टॉप और स्कर्ट में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी. पार्टी से उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

 
 
 
 
 
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अर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद

वहीं, आरजे महवश भी पार्टी में शिमरी टॉप और डेनिम पहने नजर आईं. 

अर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद

बता दें, इसके अवाला फैज बलोच, जान्हवी किल्लेकर और चंदन प्रभाकर जैसे कई सितारे इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनें.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 02 Sep 2026 11:29 AM (IST)
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