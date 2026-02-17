हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anupama Written Update: राही और अंश अपनी एक-एक बेइज्जती का लेंगे बदला, माही को गौतम दिखाएगा असली चेहरा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.शो की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती जा रही है. एक साथ शो में कई कहानियों को दिखाया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 10:19 AM (IST)
रुपाली गांगुली का शो अनुपमा इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर था.ऐसे में मेकर्स अपने शो को नंबर वन पर बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. शो में अब नया ट्रैक शुरू हो चुका है.अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि वसुंधरा अब चाहती है कि राही और प्रेम पेरेंट्स बनें.

वहीं, मीता भी चाहती है कि राजा और परी पेरेंट्स बनें और कोठारी परिवार को उसका वारिश दे.हालांकि, दोनों में से कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है. अंश और प्रार्थना डॉक्टर के पास से आकर वसुंधरा को बताते हैं कि अब बच्चा कभी भी हो सकता है.

वसुंधरा खुश हो जाती है. वहीं,मीता कहती है कि इस घर को पराई नहीं अपनी खुशियां चाहिए. क्योंकि, जो बेबी होगा वो तो शाह हाउस चला जाएगा.वहीं, वसुंधरा एक बार फिर से राजा, परी और राही-प्रेम को ताने मारती हुई दिखेगी.उसके बाद अंश और राही पूरे परिवार के सामने प्रजेंनटेशन देने वाले हैं.

इतना ही नहीं वो मेंस ज्यूलरी का कलेक्शन और शूट परिवार को दिखाएंगे. वसुंधरा समेत पूरे परिवार के लोग उनकी तारीफ करेंगे. वहीं,गौतम और माही चुपचाप खड़े होकर सबकुछ देखते रहेंगे. दूसरी, तरह माही पेट में तकिया लगाकर गौतम से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूं, क्यूट और सुपर क्यूट.

माही को गौतम दिखाएगा असली चेहरा

इस पर गौतम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये सब क्या है. माही कहती है कि राही और प्रेम एक दूसरे को वक्त देना चाहते हैं और राजा-परी अभी बेबी प्लानिंग करने में इंट्रेस्टेड नहीं हैं. तो हम कर लेते हैं, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूं. गौतम इस पर कहता है कि हमारी पहले ही बात हुई थी कि प्रार्थना का बच्चा हमारा है.

वो शाह हाउस नहीं जाएगा, यहीं रहेगा. माही इस पर चिढ़ जाती है. उधर, पाखी है तो वो दिवाकर संग अपनी शादी के सपने सजा रही है. उसको घर में सबलोग समझाते हैं कि दिवाकर के चक्कर में ना पड़े. लेकिन वो मानती नहीं है. पाखी संग दिवाकर शादी नहीं करना चाहता. बल्कि, उसे अपने पैरों की जूती बनाना चाहता है.

वहीं, अनुपमा और बापूजी दिल्ली पहुंच चुके हैं. जहां, बापूजी का दोस्त बताता है कि वो अपनी पत्नी से काफी वक्त से नहीं मिले. ऐसे में अनुपमा और बापूजी प्लान बनाते हैं और अमीर बनने का नाटक कर उनके घर पहुंचते हैं. जल्द ही शो में धमाका होने वाला है. बापूजी के संग अनुपमा मिलकर उनके दोस्त के बेटा बहू को मजा चखाने वाले हैं.

Published at : 17 Feb 2026 10:19 AM (IST)
Rupali Ganguly Anupama
