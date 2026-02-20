अनुपमा का मास्टर प्लान, जाल में फंसी टीना, दिवाकर ने पाखी का तोड़ा भरोसा!

रुपाली गांगुली का शो अनुपमा एक बार फिर से टीआरपी लिस्ट में नंबर दो पर आ चुका है. शो की गिरती रेटिंग को देख मेकर्स पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि शो की कहानी को मजेदार बनाया जाए. शो में अब तक देखने को मिला कि कीर्ति को सबक सिखाने के बाद अनुपमा अपने नए मिशन पर निकल चुकी है.

अनुपमा बापूजी के संग उनके दोस्त से मिलने जाती है. जहां, उसे पता चलता है कि बापूजी के दोस्त का उनके बेटों ने बुरा हाल कर रखा है. ऐसे में अनुपमा सबक सिखाने की प्लानिंग करती है. शो में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मनप्रीत के बारे में जानने के लिए बापूजी के संग अनुपमा टीना के घर जाएगी.

मनप्रीत से मिलेगी अनुपमा

उसके बाद खिड़की के जरिए अनुपमा टीना के घर में घुस जाएगी. हालांकि, टीना उसे अपने घर में नहीं देख पाती है. वो मनप्रीत से मिलकर वापस आ जाती है. दूसरी तरफ दिवाकर के प्यार में पाखी इस कदर पागल हो जाती है कि वो शादी करने की प्लानिंग करने लगती है.

हालांकि, दिवाकर उसे धोखा दे देता है. दूसरी तरफ अनुपमा से मिलकर मनप्रीत खूब रोती है. मनप्रीत को बुरे हाल में देख अनुपमा बहुत दुखी होगी. वो फैसला करती है कि चाहे जो भी हो जाए टीना को सबक जरूर सिखाएगी. वो बड़ी बिजनेसवूमन बनकर टीना से मुलाकात करने वाली है. इस प्लान में अनुपमा का साथ बापूजी भरपूर देंगे.

अनुपमा और बापूजी की चाल टीना और उसके पति समझ नहीं पाएंगे और उन्हें अपने घर में जगह दे देंगे. बापूजी के संग मिलकर अनुपमा टीना का जीना हराम कर देगी. टीना को सबक सिखाने के बाद मनप्रीत को लेकर अनुपमा चली जाएगी. इधर कोठारी हाउस में भी खूब तमाशा होने वाला है. दरअसल, माही और गौतम मिलकर एक बार फिर से पराग कोठारी को धोखा देने वाले हैं.

