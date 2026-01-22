रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. लेकिन, शो की कहानी सिर्फ चॉल के ईर्द-गिर्द ही घूम रही है. एक बार फिर से अनुपमा बेवकूफ बन चुकी है. उसकी बेवकूफी की सजा सभी को भुगतनी पड़ रही है. इतना ही नहीं अब तो जल्द ही अनुपमा की वजह से पराग कोठारी भी सड़क पर आने वाला है.

दरअसल, अनुपमा ने रजनी के कहने पर चॉल के पेपर्स पर साइन कर दिए. हालांकि, अनुपमा को पता नहीं था कि रजनी इस चॉल को तोड़ने के लिए एनओसी पर साइन करवा रही है. जैसे ही चॉल को तोड़ने का नोटिस आता है सभी दंग रह जाते हैं. अनुपमा को जस्सी सारी बातें बताती है, उसके बाद वो चॉल बचाने पहुंच जाती है.

रजनी फेंकवाती है अनुपमा को घर से बाहर

जहां, उसे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में पराग कोठारी भी शामिल है. अनुपमा बुल्डोजर के आगे लेट जाती है ताकि चॉल ना टूटे.हालांकि, तब तो सब कुछ रुक जाता है. उसके बाद वो रजनी देसाई के पास बात करने जाती है, लेकिन वो उसे घर से बाहर फेंकवा देती है.

वहीं, मंदिर में उसकी मुलाकात पराग से होती है. पराग उसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसन अपना घर तक इस प्रोजेक्ट के लिए गिरवी रख दिया है. अब अनुपमा बीच संकट में फंस जाती है. इधर, चॉल वाले उसका सारा सामान निकालकर फेंक देते हैं.

तोषू और पाखी अपनी मां का उड़ाते हैं मजाक

लेकिन जस्सी और सरिता ताई उसका सपोर्ट करते हैं. वहीं, पाखी और तोषू एक बार फिर से अनुपमा को गंवार बोलकर मजाक उड़ाते हैं और कोठारी के बर्बाद होने का जश्न मनाते हैं. दूसरी तरफ परी और ईशानी अनुपमा को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए रजनी की इमेज खराब की जा सकती है.

अनुपमा कहती है कि फिर देरी किस बात की है. शाह परिवार के लोग इस मामले में अनुपमा का साथ देने वाले हैं. बा और किंजल कहती हैं कि वो प्रार्थना का ध्यान रख लेंगी, बस चॉल को तुम बचा लो. वहीं, दूसरी तरह कोठारी परिवार में नया तमाशा होने वाला है. क्योंकि, सभी लोग सड़क पर जो आ चुके हैं.

