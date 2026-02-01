रुपाली गांगुली के शो अनपुमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में रोज किसी ना किसी मुद्दे पर लड़ाई देखने को मिलती रहती है. हाल ही में अनुपमा को 36 पन्नों का भाषण देते हुए देखा गया. कोठारी हाउस में भी अब अनुपमा का परछावा पड़ता हुआ नजर आ रहा है.

कहीं ना कहीं यही वजह है कि प्रेम भी परी की सास बनने की कोशिश करने लगा है. ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस बात का सबूत है. वायरल वीडियो में परी मजे से पोज देती हुई नजर आ रही है. प्रेम अचानक से कहीं से आता है और परी को देखने के बाद हंसने लगता है.

प्रेम में दिखी वसुंधरा की झलक

देखते ही देखते प्रेम ने परी के गाल पर चांटे लगा दिए. इतने से भी प्रेम का दिल नहीं भरा. तभी परी को प्रेम ने अपनी कोहनी से भी पीटा. परी के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये वही प्रेम है जो उसके साथ एक ही छत के नीचे रहता था. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस का कहना है कि प्रेम में बा की झलक दिखाई दे रही है.

View this post on Instagram A post shared by Ishita dixit (@ishita_11.11)

शिवम खजुरिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो को देख फैंस हैरान है. कभी भी प्रेम को परी के संग ऐसी हरकत करते हुए नहीं देखा गया. हालांकि, प्रेम ने खुद ही अपने गुस्से की वजह का खुलासा कर दिया है.

वीडियो को शेयर करते हुए शिवम ने कैप्शन में लिखा,'परी अपने जेठजी के सामने बिना पल्लू के आ गई थी.' बता दें शिवम खजुरिया अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक मस्ती भरा वीडियो शेयर करते रहते हैं. दरअसल, सेट पर अनुपमा की स्टारकास्ट खूब मजे करती है, जिसकी झलक अक्सर देखने को मिलती रहती है.

