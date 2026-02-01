हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Viral Video: शर्म लिहाज भूली परी, बिना पल्लू के जेठजी के सामने पहुंची तो हुई खूब पिटाई

Anupama Viral Video: शर्म लिहाज भूली परी, बिना पल्लू के जेठजी के सामने पहुंची तो हुई खूब पिटाई

स्टार प्लस का शो अनुपमा को दर्शक बेहद पसंद करते हैं. उतना ही शो के हर एक कैरेक्टर पर भी प्यार लूटाते हुए नजर आते हैं. हाल ही में शिवम खजूरिया ने एक वीडियो शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनपुमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में रोज किसी ना किसी मुद्दे पर लड़ाई देखने को मिलती रहती है. हाल ही में अनुपमा को 36 पन्नों का भाषण देते हुए देखा गया. कोठारी हाउस में भी अब अनुपमा का परछावा पड़ता हुआ नजर आ रहा है.

कहीं ना कहीं यही वजह है कि प्रेम भी परी की सास बनने की कोशिश करने लगा है. ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस बात का सबूत है. वायरल वीडियो में परी मजे से पोज देती हुई नजर आ रही है. प्रेम अचानक से कहीं से आता है और परी को देखने के बाद हंसने लगता है.

प्रेम में दिखी वसुंधरा की झलक

देखते ही देखते प्रेम ने परी के गाल पर चांटे लगा दिए. इतने से भी प्रेम का दिल नहीं भरा. तभी परी को प्रेम ने अपनी कोहनी से भी पीटा. परी के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये वही प्रेम है जो उसके साथ एक ही छत के नीचे रहता था. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस का कहना है कि प्रेम में बा की झलक दिखाई दे रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishita dixit (@ishita_11.11)

शिवम खजुरिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो को देख फैंस हैरान है. कभी भी प्रेम को परी के संग ऐसी हरकत करते हुए नहीं देखा गया. हालांकि, प्रेम ने खुद ही अपने गुस्से की वजह का खुलासा कर दिया है.

वीडियो को शेयर करते हुए शिवम ने कैप्शन में लिखा,'परी अपने जेठजी के सामने बिना पल्लू के आ गई थी.' बता दें शिवम खजुरिया अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक मस्ती भरा वीडियो शेयर करते रहते हैं. दरअसल, सेट पर अनुपमा की स्टारकास्ट खूब मजे करती है, जिसकी झलक अक्सर देखने को मिलती रहती है.

ये भी पढ़ें:-राही की सगाई में प्रेम ने गाया 'चन्ना मेरेया मेरेया', अनुपमा के दामाद की हालत देख फैंस हुए हैरान

Published at : 01 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Anupama Shivam Khajuria
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 News: विकसित भारत के 10 बड़े ऐलान, आम जनता के लिए कितना खास | ABP | Nirmala Sitaraman
Nitin Nabin ने बजट को गुड गवर्नेंस का प्रतीक बताया ! । Union Budget 2026 | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट पर आ गया सीएम योगी का बयान, बजट को बताया समावेशी और विकासोन्मुखी
Union Budget 2026: बजट पर Amit Shah का आया चौंकाने वाला बयान! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 'बजट में कुछ भी नहीं..', विपक्ष ने सरकार को घेरा | PM Modi | NirmalaSitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
टेलीविजन
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? घर पहुंचे दोस्त ने खोली पोल
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? हुआ खुलासा
ट्रेंडिंग
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget