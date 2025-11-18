'अनुपमा' के मेकर्स ने हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज किया है. अनुपमा को उसके डांस ने देशभर में पहचान दिलवाई है और उसकी कुकिंग ने विदेश में सक्सेस दिलवाई थी. लेकिन अब बारी है कि वो अपने एक और टैलेंट को दुनिया को दिखा सके. मेकर्स अनुपमा की कहानी में इतने बदलाव कर रहे हैं कि उसी की वजह से टीआरपी लिस्ट में ये शो टॉप पर बना हुआ है.

अब फिर से शो में नया ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. अपनी पोतियों को लेकर अनुपमा मुंबई पहुंच चुकी है. नए प्रोमो को देख ऐसा लग रहा है कि अनुपमा जल्द ही एक्ट्रेस बनने वाली है. नए प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि फिल्म सिटी में अनुपमा शूटिंग देखने जाएंगी और यहां पर एक डायरेक्टर उससे कहेगा,'अब से यही आपकी नई दुनिया है अनुपमा जी.'

सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे हैं रिएक्शन

माना जा रहा है कि अनुपमा को उसका डांस कामयाबी दिलाएगा और एक्टिंग के मामले में भी वो झंडे गाढ़ेगी.नए प्रोमो वीडियो के बैकग्राउंड में अनुपमा कहती है,'ये मुंबई नगरी है. सपनों की नगरी, मेरे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है.'प्रोमो के बैकग्राउंड में बताया गया है-फिल्मी दुनिया में अनुपमा का क्या काम? प्रोमो को देखने के बाद लोग तरह-तरह के रिएक्शन दिया है.

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

एक यूजर ने लिखा,'प्लीज राही को दूर रखो. उसे देखना बहुत गुस्सा दिलाने वाला है.'एक शख्स ने लिखा,'मेरी क्वीन वापस आ रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि अब कहानी आगे क्या मोड लेगी.'बहुत से फैंस ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि एक्टिंग की दुनिया में अनुपमा क्या कमाल दिखाने वाली है और उसकी पोतियों की वजह से राह आसान होगी या मुश्किल.

