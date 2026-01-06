रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक साथ कई बड़े कलाकार देखने को मिल रहे हैं. शो में पहले गौरव खन्ना को अनुज कपाड़िया के कैरेक्टर में देखा जा चुका है. बेशक काफी दिनों से गौरव खन्ना शो में दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अक्सर अनुपमा को अनुज का नाम लेते हुए देखा जा रहा है.

इतना ही नहीं, बल्कि फैंस अक्सर मेकर्स से अनुज की वापसी का डिमांड करते रहते हैं. गौरव खन्ना खुद भी अनुपमा में वापसी से जुड़े सवालों का कई बार जवाब दे चुके हैं. अब एक्टर ने एक बार फिर से इस बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि शो में अनुज कपाड़िया की वापसी होगी या नहीं.

शो में नहीं मरा अनुज का कैरेक्टर

इंडिया फोरम को दिए इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने अनुपमा से जुड़े सवालों का मजेदार जवाब दिया. साफ शब्दों में गौरव खन्ना ने कहा कि शो में कभी भी उनकी एंट्री हो सकती है. अभी भी कहानी का एक दरवाजा मेकर्स ने खोल रखा है, जहां अनुज की धांसू एंट्री करवाई जाएगी. इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने कहा कि मेरा किरदार शो में अभी तक नहीं मरा है.

राजन शाही सर ने स्मार्ट तरीके से मेरे कैरेक्टर को बचाकर रखा है. वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं और इस चीज का मुझे वादा भी किया है. लेकिन ये भी सच है कि ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं..वो किसी और प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करना चाहते हैं लेकिन देखते हैं कि वो चीज कब होगी और क्या होता है.

गौरव खन्ना के इस बयान ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया है. मालूम हो अनुपमा छोड़ने के बाद गौरव खन्ना सेलिब्रेटी मास्टर शेफ का हिस्सा बने और विनर बनकर बाहर लौटे. उसके बाद उन्हें बिग बॉस 19 में देखा गया. इस शो में भी विनर का ताज उनके सिर पर ही सजा.

