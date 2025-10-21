हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Upcoming 5 Twist: प्रेम को भूल मिस्ट्री मैन पर दिल हार बैठेगी राही, अनुपमा फिर छोड़ेगी घर

Anupama Upcoming 5 Twist: प्रेम को भूल मिस्ट्री मैन पर दिल हार बैठेगी राही, अनुपमा फिर छोड़ेगी घर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. जल्द ही शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है,जिसके बाद शो की कहानी एकदम बदल जाएगी. चलिए जानते हैं वो क्या है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 04:32 PM (IST)
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए मेकर्स कहानी को लगातार बदल रहे हैं.सीरियल में अब तक देखने को मिला कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अनुपमा खूब पापड़ बेलती है.

उसे लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगी. अनुपमा इस दौरान जमकर आंसू बहाती हैं.अनुपमा की कहानी में जल्द ही एक मसालेदार ट्विस्ट आने वाला है.अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मौका मिलते ही अनुपमा से राही माफी मांगेगी.

ख्याति की खरी-खोटी सुनाएगा अंश

राही इस दौरान कहेगी कि वो अनुपमा के बारे में गलत सोचती थी.रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही अपनी सास को सबक सिखाएगा. अंश कहता है कि ख्याति अपने बेटे के गम में पागल हो गई है.अंश की बातें सुन ख्याति हैरान हो जाएगी. वहीं, गौतम की वजह से कोठारी परिवार में हंगामा मचने वाला है.

वसुंधरा इस बार प्रेम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है. प्रेम को वसुंधरा निकम्मा और नाकारा बताती है.प्रार्थना की डिलीवरी का वक्त भी करीब आ जाता है.जल्द ही प्रार्थना बच्चे को जन्म देने वाली है.प्रार्थना के बच्चे को अंश अपना नाम देता. लेकिन, गौतम इस बच्चे को गायब कर देगा.

राही को होगा किसी और से प्यार

जल्द ही शो में उस व्यक्ति की वापसी होने वाली है, जिसने राही की मदद की थी. ये शख्स राही के करीब जाने की कोशिश करेगा. ऐसे में राही भी अपने प्रेम को भूल उसके प्यार में पड़ने वाली है.राही को किसी और के करीब देख प्रेम के सीने पर सांप लोटने लगेगा. वहीं, माफी इस मौके का फायदा उठाने वाली है.

रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा एक बार फिर से अपना घर छोड़ने वाली है. दरअसल, कहा जा रहा है कि अब उसके सिर पर अनुज को ढूंढने का धुन सवार हो गया है, जिसकी वजह से अब वो अपने पति को ढूंढने निकलेगी और शाह हाउस से दूर रहेगी.

Published at : 21 Oct 2025 04:32 PM (IST)
'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
