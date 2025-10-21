रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए मेकर्स कहानी को लगातार बदल रहे हैं.सीरियल में अब तक देखने को मिला कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अनुपमा खूब पापड़ बेलती है.

उसे लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगी. अनुपमा इस दौरान जमकर आंसू बहाती हैं.अनुपमा की कहानी में जल्द ही एक मसालेदार ट्विस्ट आने वाला है.अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मौका मिलते ही अनुपमा से राही माफी मांगेगी.

ख्याति की खरी-खोटी सुनाएगा अंश

राही इस दौरान कहेगी कि वो अनुपमा के बारे में गलत सोचती थी.रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही अपनी सास को सबक सिखाएगा. अंश कहता है कि ख्याति अपने बेटे के गम में पागल हो गई है.अंश की बातें सुन ख्याति हैरान हो जाएगी. वहीं, गौतम की वजह से कोठारी परिवार में हंगामा मचने वाला है.

वसुंधरा इस बार प्रेम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है. प्रेम को वसुंधरा निकम्मा और नाकारा बताती है.प्रार्थना की डिलीवरी का वक्त भी करीब आ जाता है.जल्द ही प्रार्थना बच्चे को जन्म देने वाली है.प्रार्थना के बच्चे को अंश अपना नाम देता. लेकिन, गौतम इस बच्चे को गायब कर देगा.

राही को होगा किसी और से प्यार

जल्द ही शो में उस व्यक्ति की वापसी होने वाली है, जिसने राही की मदद की थी. ये शख्स राही के करीब जाने की कोशिश करेगा. ऐसे में राही भी अपने प्रेम को भूल उसके प्यार में पड़ने वाली है.राही को किसी और के करीब देख प्रेम के सीने पर सांप लोटने लगेगा. वहीं, माफी इस मौके का फायदा उठाने वाली है.

रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा एक बार फिर से अपना घर छोड़ने वाली है. दरअसल, कहा जा रहा है कि अब उसके सिर पर अनुज को ढूंढने का धुन सवार हो गया है, जिसकी वजह से अब वो अपने पति को ढूंढने निकलेगी और शाह हाउस से दूर रहेगी.

