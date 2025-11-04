रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' अपनी टीआरपी और शानदार कहानी की वजह से हमेशा चर्चा में बना रहता है.बता दें इस शो के कलाकार एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी माहिर हैं. शो में अनुपमा को अनपढ़ बताया गया है. वहीं,अनुपमा की भूमिका निभाने वाली रुपाली गांगुली काफी पढ़ी-लिखी हैं.'अनुपमा' में बाबूजी की भूमिका निभाने वाले अरविंद वैद्य ने रियल लाइफ में स्कूल प्रिंसिपल के रूप में काम किया है.चलिए जानते हैं बाकी स्टार कास्ट की एजुकेशन..

'अनुपमा' की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली के पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है. इसके अलावा एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने थिएटर में भी ट्रेनिंग ली थी.ऐसे में टीवी की अनपढ़ अनुपमा रियल लाइफ में काफी पढ़ी-लिखी हैं.'अनुपमा' सीरियल में अनुज की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले गौरव खन्ना ने 1995 में आईआईटी कानपुर से स्नातक की डिग्री ली.

वनराज हैं इतने पढ़े-लिखे

2000 में एक्टर ने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की.एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वो एक साल तक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं. 'अनुपमा' में वनराज की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले सुधांशु पांडे ने नैनीताल के आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है.





बचपन से वो सेना अधिकारी बनना चाहते थे. लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया.'अनुपमा' में बा की भूमिका निभाने वाली अल्पना बुच ने मुंबई यूनिवर्सिटी से एम.कॉम की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है.

'अनुपमा' में ख्याति की भूमिका में नजर आने वाली झलक देसाई ने मुंबई यूनिवर्सिटी के मीठीबाई कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी की डिग्री ली है. एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टीवी से ब्रेक लिया था.शो में बाबूजी की भूमिका निभाने वाले अरविंद वैद्य ने चिपलूण के यूनाइटेड इंग्लिश स्कूल और मुंबई के पार्ले कॉलेज में पढ़ाई की. उन्होंने गोरेगांव के नंददीप विद्यालय में प्रिंसिपल के तौर पर काम किया है.

