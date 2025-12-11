रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों अलग-अलग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. फैशन शो के दौरान अनुपमा को चोट लग जाती है. वहीं, प्रेम भी नई आफत में फंस जाएगा. अनुपमा में अब तक आपने देखा कि पराग को देख वसुंधरा काफी परेशान हो जाती है.

वहीं, को पता चल जाता है कि इस हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि कृतिका का हाथ है. वहीं, अनुपमा की हालत को देख राही भी परेशान हो जाती है. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा बवाल मचने वाला है. अनुपमा में आपने देखा कि वरुण की कार का एक्सीडेंट हो जाता है.

ऐसे में पुलिस प्रेम और वरुण दोनों को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार करके ले जाती है. वरुण थाने में कहता है कि प्रेम कार चला रहा था और उसने ही एक्सीडेंट किया है. ऐसे में सही वक्त पर आकर रजनी अपने बेटे वरुण और प्रेम की हेल्प करेगी. उसके बाद अनुपमा राहत की सांस लेगी.

अनुपमा को होगा रजनी पर शक

जेल से आने के बाद अनुपमा के घर जाती है रजनी. वहां, अनुपमा से वरुण उससे माफी मांगेगा. ऐसे में रजनी से अनुपमा पूछती है कि वो उससे घर बिना काम के तो नहीं आएगी. इस दौरान वरुण और रजनी को अनुपमा आपस में बात करते हुए करते हुए देख लेती है.

अनुपमा को इस दौरान लगता है कि रजनी उससे कुछ छिपा रही है. हालांकि, रजनी ऐसा दिखाती है कि वो उसकी पक्की सहेली है. मौका मिलते ही वसुंधरा को पराग रजनी के बारे में बताने वाला है. वसुंधरा कहती है कि रजनी का नाम सुनते ही उसे भी शक हुआ था.

रजनी और पराग के दोबारा मिलने की खबर सुन वसुंधरा गुस्से में आगबबूला होने वाली है. पुराने दिनों को याद करते हुए वसुंधरा कहेगी कि वो किसी भी गरीब लड़की को कोठारी परिवार की बहू बना सकती थी. इसी वजह से वसुंधरा ने पराग के पहले प्यार को पूरा नहीं होने दिया था.

वसुंधरा से पराग कहेगा कि भले ही उसका परिवार पहले अमीर था लेकिन अब रजनी के आगे वो कुछ नहीं है. पराग कहता है कि रजनी चाहे तो एक मिनट में उसे बर्बाद कर सकती है. पराग से वसुंधरा कहती है कि वो अतीत के चक्कर में अपना आज तबाह ना करे और सिर्फ काम तक मतलब रखे.जल्द ही रजनी की वजह से वसुंधरा का बीपी बढ़ जाएगा. उसे डर सताने लगेगा कि कहीं रजनी की वजह से उसका परिवार बर्बाद ना हो जाए.

