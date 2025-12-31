रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. मेकर्स शो को टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर पहुंचाने के लिए आए दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से एक ही ट्रैक चल रहा है और वो वरुण और भारती की शादी का है.

अनुपमा में अब तक आपने देखा कि चॉल के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए रजनी एक चाल चलती है और वो ये है कि अपने बेटे वरुण की शादी भारती से करवाने का नाटक करती है. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती हैं, भारती का कन्यादान हो रहा होता है.

राही होगी अनुपमा पर गुस्सा

रजनी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती है. वो इसी बीच अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करवाकर चॉल के पेपर्स पर साइन करवा लेती है.इसी बीच राही और प्रेम वहां पहुंच जाते हैं. राही अपनी मां को कहती है कि बोला था ना बिना पढ़े साइन मत करना मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा.

चॉल के पेपर्स हाथ में आते ही रजनी बेहद खुश होती है. इतना ही नहीं अब तो रजनी जल्द ही वरुण और भारती की शादी भी तोड़ देगी. दूसरी तरफ ईशानी अरेस्ट हो चुकी है. दरअसल, वो ऑडिशन देने के लिए गई थी, इसी बीच पुलिस ने वहां रेड मार दिया और बाकी लड़कियों के साथ-साथ ईशानी भी पकड़ी गई.

ईशानी बार-बार बोलती रही कि वो ऑडिशन के लिए आई थी, उसने कुछ गलत नहीं किया. लेकिन, पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी. वो अपनी मां पाखी और अनुपमा को फोन करती है. लेकिन, कोई उसकी कॉल पिक नहीं करता. फिर वो जस्सी को कॉल करके सारी बातें बताती है. ऐसे में अपकमिंग एपिसोड में खूब तमाशा देखने को मिलेगा. इसके अलावा राही को पता चल चुका है कि एक वक्त पर प्रेम को प्रेरणा प्यार करती थी.राही अब प्रेम से गुस्सा होकर इधर-उधर घूम रही है.

