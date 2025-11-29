रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. किसी के लिए भी ये बात समझना मुश्किल है कि आखिर अनुपमा के ऊपर इनती मुसीबतें आ कैसे रही हैं. शो में अब तक देखने को मिला कि जेल से बाहर आते ही अनुपमा बा से बात करती है.

मोहल्ले में बा को बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आसपास के लोगों पर अंश भड़क जाता है.राही और प्रेम को वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि बा को फंसाने वाला कोई और नहीं गौतम है. गौतम के बारे में पता चलते ही राही भड़क जाती है.

रजनी देगी अनुपमा को धोखा

इस बीच अनुपमा में खूब तमाशा होने वाला है.अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिला कि अनुपमा की चॉल को तोड़ने के लिए रजनी परमीशन दे देती है. हालांकि, वो अनुपमा की सगी बनने की कोशिश करती है.अनुपमा का रजनी भरोसा जीतने वाली है और एहसास दिलवाएगी कि वो चॉल वालों का भला चाहती है.

उसके बाद रजनी सबको एक-एक करके बाहर निकालना शुरू कर देगी.अनुपमा को इसी बीच एक एड में काम करने का मौका मिलेगा. अनुपमा कैमरे के सामने अपनी खूब अदाएं दिखाएगी. अनुपमा इस ए़ड के जरिए रातों रात सुपरस्टार बन जाएगी.इसी बीच पराग और रजनी की मुलाकात होने वाली है.

पराग का चलेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर

रजनी को देख पराग हैरान रह जाएगा. पराग को याद आएगा कि कॉलेज के दौरान वो रजनी को डेट करता था.जल्द ही पराग और रजनी एक-दूसरे से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करेंगे.जल्द ही रजनी की नजर ख्याति के सिंदूर पर पड़ेगी. रिपोर्ट के अनुसार पराग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने वाला है.वहीं, गौतम भी पराग का पीछा करते हुए मुंबई पहुंच जाएगा.

वो वहां जाकर चॉल गिराने की तैयारी करेगा.गौतम इस दौरान सबसे पहले अनुपमा को घर से बाहर निकालकर फेंक देगा.अनुपमा ही नहीं उसके साथ ईशानी भी स्टार बन जाएगी. स्टार बनने के बाद ईशानी परी को तेवर दिखाएगी. अनुपमा को जल्द ही इस बात का पता चल जाता है कि रजनी उसे पागल बना रही है. ऐसे में वो बिना देर किए रजनी के खिलाफ मोर्चा खोल देगी.

