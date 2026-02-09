रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक बार फिर से नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है. अनुपमा अब अहमदाबाद वापस आ चुकी है. शो में अब तक देखने को मिला कि वसुंधरा का जन्मदिन मनाया जा रहा था. उसमें राही गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है.

इसी बीच प्रेम को बिजनेस के चक्कर में दिल्ली जाना पड़ता है. ऐसे में प्रेम के साथ प्रेरणा भी चली जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बेटी राही के पास ही रुक जाती है. वो अपनी बेटी की सेवा करती है. लेकिन, इस बीच वसुंधरा जगह-जगह पर अनुपमा को बेइज्जत करती हुई नजर आती है.

कृति की एंट्री से होगा कोठारी हाउस में तमाशा

वहीं, माही भी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है. लेकिन, अनुपमा उसे खूब खरी-खोटी सुनाती है.इसी बीच माही लगातार प्रेम और प्रेरणा के रिश्ते पर सवाल खड़ा करती हुई नजर आती है.वहीं, कोठारी हाउस में अब वसुंधरा की भांजी कृति की एंट्री हो चुकी है.

अब वो अनुपमा के खिलाफ सबको भड़काने की कोशिश कर रही है.लेकिन, पराग इस बार अनुपमा का साथ देता हुआ नजर आया.वहीं, परी और राजा शाह हाउस चले जाते हैं. वसुंधरा इस बात को जानकर भड़क जाती है.वो कहती है कि कल ही वो यहां आई और आज शाह हाउस चली गई.

इस पर पराग कहता है कि किंजल जी को किसी काम से जाना था. ऐसे में वो पाखी और तोषू के भरोसे बापूजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी. इसलिए उन्होंने राजा और परी को बुलाया है.वसुंधरा कहती है कि किंजल को लोग कम पड़ गए तो हमारे घर से हमारे बेटे को शक्कर समझकर मांग लिया.

ख्याति कहती है कि हमने भी तो मोह में उनके बेटे को अपने पास रखा हुआ है.वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है उसकी बात अलग है.कृति कहती है कि हमारे घर में भी इतने बड़े-बूढ़े हैं. उनकी सेवा कर लेती, उनको चाय-नाश्ता करवाकर पुण्य कमा लेती.वो कहती है कि बहू की मां बेटी के ससुराल में और बेटी अपने मायके में.

