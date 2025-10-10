हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: शाह हाउस को ड्रग्स का अड्डा बनाने वाली है ईशानी, नई मुसीबत में फंसेगी 'अनुपमा'

Anupama Spoiler: शाह हाउस को ड्रग्स का अड्डा बनाने वाली है ईशानी, नई मुसीबत में फंसेगी 'अनुपमा'

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में इन दिनों हाई वोल्डेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो के मेकर्स ने एक बार फिर से नए ट्रैक की शुरुआत कर दी है, जिसकी वजह से काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा फैसला कर चुकी है कि वो प्रकाश को सबक सिखाकर रहेगी. दूसरी तरफ बापूजी घर की जिम्मेदारी को अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

शो में अब तक देखने को मिला कि प्रकाश की बातें सुन अनुपमा को समझ आ जाता है कि वो सोनू को बचाने की कोशिश कर रहा है. अनुपमा इस बची एक लड़की से मिलती है. इस लड़की के जरिए अनुपमा को पता चला है कि प्रकाश गांव की लड़कियों को गायब करवा रहा है और अपना धंधा चला रहा है.

अनुपमा को पता चलेगी नई सच्चाई

शो में इस बीच कई धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं.इधर, अनुपमा के जाते ही शाह हाउस में ईशानी वापसी कर चुकी है. उसने आते ही अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया है. दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलेगा कि जिस लड़की से वो बात कर रही हैं वो गैंग रेप विक्टिम हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

अनुपमा इस बात को जान हैरान रह जाती है.उसके बाद देविका और अनुपमा मिलकर रेप विक्टिम को सोनू से बचाने वाली हैं.अनुपमा जल्द ही सोनू को पकड़ लेगी और उसकी खूब धुलाई करेगी. उसके बाद प्रकाश नई चाल चलेगा. जल्द ही वो राही को किडनैप करने वाला है.

शाह हाउस में होगा हंगामा

इधर, ईशानी की हरकतों पर वसुंधरा नजर रखेगी. वसुंधरा को जल्द ही शक होने वाला है कि ईशानी कुछ तो गड़बड़ कर रही है.शक होते ही इस बात को बताने वसुंधरा बापूजी के पास जाने वाली है. इस बात को जानने के बाद बापूजी हैरान रह जाने वाले हैं.एक बार फिर से ईशानी की वजह से शाह हाउस में खूब हंगामा होगा. इतना ही नहीं इस बात का फायदा उठा एक बार फिर से वसुंधरा अनुपमा के परिवार को जलील करेगी. 

ये भी पढ़ें:-ऑनलाइन अश्लील कंटेंट से जुड़े मामले में एजाज खान को मिली राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Published at : 10 Oct 2025 08:13 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
विश्व
जिस 'पीस प्लान' का ढोल पीट रहे थे ट्रंप वो हुआ फेल! इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम- 30 की मौत
जिस 'पीस प्लान' का ढोल पीट रहे थे ट्रंप वो हुआ फेल! इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम- 30 की मौत
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

RSS Worker Assault: बैतूल में RSS प्रचारक पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार
Bihar Assembly Elections: Congress संभावित Candidates List, इन बड़े नेताओं को मिल सकता है टिकट!
Toxic Cough Syrup: MP में 24 बच्चों की मौत, SC में सुनवाई, Ranganathan Govindan गिरफ्तार
Muttaqi India Visit: Delhi में Jaishankar से मिलेंगे Afghanistan के विदेश मंत्री
Bihar Elections: आज से नामांकन शुरू, 17 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
विश्व
जिस 'पीस प्लान' का ढोल पीट रहे थे ट्रंप वो हुआ फेल! इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम- 30 की मौत
जिस 'पीस प्लान' का ढोल पीट रहे थे ट्रंप वो हुआ फेल! इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम- 30 की मौत
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
जनरल नॉलेज
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
ट्रेंडिंग
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget