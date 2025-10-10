रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा फैसला कर चुकी है कि वो प्रकाश को सबक सिखाकर रहेगी. दूसरी तरफ बापूजी घर की जिम्मेदारी को अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

शो में अब तक देखने को मिला कि प्रकाश की बातें सुन अनुपमा को समझ आ जाता है कि वो सोनू को बचाने की कोशिश कर रहा है. अनुपमा इस बची एक लड़की से मिलती है. इस लड़की के जरिए अनुपमा को पता चला है कि प्रकाश गांव की लड़कियों को गायब करवा रहा है और अपना धंधा चला रहा है.

अनुपमा को पता चलेगी नई सच्चाई

शो में इस बीच कई धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं.इधर, अनुपमा के जाते ही शाह हाउस में ईशानी वापसी कर चुकी है. उसने आते ही अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया है. दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलेगा कि जिस लड़की से वो बात कर रही हैं वो गैंग रेप विक्टिम हैं.

अनुपमा इस बात को जान हैरान रह जाती है.उसके बाद देविका और अनुपमा मिलकर रेप विक्टिम को सोनू से बचाने वाली हैं.अनुपमा जल्द ही सोनू को पकड़ लेगी और उसकी खूब धुलाई करेगी. उसके बाद प्रकाश नई चाल चलेगा. जल्द ही वो राही को किडनैप करने वाला है.

शाह हाउस में होगा हंगामा

इधर, ईशानी की हरकतों पर वसुंधरा नजर रखेगी. वसुंधरा को जल्द ही शक होने वाला है कि ईशानी कुछ तो गड़बड़ कर रही है.शक होते ही इस बात को बताने वसुंधरा बापूजी के पास जाने वाली है. इस बात को जानने के बाद बापूजी हैरान रह जाने वाले हैं.एक बार फिर से ईशानी की वजह से शाह हाउस में खूब हंगामा होगा. इतना ही नहीं इस बात का फायदा उठा एक बार फिर से वसुंधरा अनुपमा के परिवार को जलील करेगी.

