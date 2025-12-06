रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. वक्त के साथ अनुपमा और रजनी की दोस्ती को गहरा होते दिखाया जा रहा है.सीरियल में अब तक आपने देखा,अनुपमा के इवेंट पर खतरा मंडराने रहा है. ऐसे में अनुपमा फैसला लेती है कि वो अपने चॉल में ही इवेंट करेगी.

इस बीच पराग को शक हो जाता है कि गौतम कुछ तो गड़बड़ कर रहा है. ऐसे में वो गौतम पर अपनी नजर रखने का फैसला करता है. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. शो में अब आप देखेंगे कि कुछ लोग अनुपमा के पीछे पड़ जाएंगे.

हिट होगा अनुपमा का फैशन शो

इन लोगों पर अनुपमा को शक होगा.वहीं, एक औरत अनुपमा के फैशन शो को तबाह करने की कोशिश करने वाली है. ऐसे में रजनी एक बार फिर से अनुपमा की मदद करेगी.उसके बाद अनुपमा का फैशन शो काफी हिट हो जाएगा.वहीं, दूसरी तरफ प्रेम अपने खाने पर फोकस रखने वाला है.

जल्द ही शेफ बनकर प्रेम सबका दिल जीत लेगा. हालांकि, इस बीच प्रेम पर गौतम अगला वार करेगा. गौतम जल्द ही राही की एक डीप फेक वीडियो बनाएगा.गौतम इस अश्लील वीडियो के दम पर राही और गौतम को अलग करने की कोशिश करेगा. जल्द ही राही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने वाला है.

मुसीबत में फंसेगी अनुपमा

राही को इस वीडियो की वजह से काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा. इतना ही नहीं बल्कि वसुंधरा के साथ-साथ ख्याति भी राही के पीछे पड़ जाएगी. अनुपमा की चॉल पर इसी बीच मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है. अनुपमा को पता चलेगा कि उसकी चॉल को कुछ लोग गिरवाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अनुपमा बिल्डर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है.

अनुपमा को ये नहीं पता होता है कि ये हरकत गौतम की ही है.इसी बीच अनुपमा में रजनी के बच्चों की एंट्री भी होने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार रजनी के दोनों बच्चे अनुपमा के काफी करीब होंगे. लेकिन, रजनी तो दोस्ती की आड़ में अनुपमा को धोखा देने का प्लान बना रही है. इतना ही नहीं पराग और गौतम के बीच भी गहरा संबंध निकलने वाला है, जिसकी वजह से कोठारी हाउस में काफी हंगामा होगा.

