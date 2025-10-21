हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: रात के अंधेरे में प्रार्थना संग ऐसी हरकत करेगा गौतम? अनुपमा और राही का रिश्ता होगा ठीक

Anupama Spoiler: स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक से बढ़कर एक धमाका देखने को मिल रहा है. शो में कब कौन सा ट्विस्ट आ जाएगा इसके बारे में कयास लगा पाना भी दर्शकों के लिए मुश्किल हो रहा है.

Updated at : 21 Oct 2025 10:51 AM (IST)
'अनुपमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अभी तक देखने को मिला कि राही को बचाते-बचाते अनुपमा अपनी जान की बाजी लगा देती है. वो मौत की परवाह भी नहीं करती. ऐसे में राही अपनी मां को बचाने के लिए रात के अंधेरे में हेल्प मांगती है.

ऐसे में एक शख्स वहां आता है और राही की मदद करता है. उसके बाद अनुपमा पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है और वो बच जाती है.उसके बाद अनुपमा और राही के बीच कई इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं.राही को समझ आ जाता है कि उसकी मां उसे बहुत प्यार करती है.

अनुपमा-राही का होगा मिलन

अनुपमा भी इमोशनल होते हुए अपनी बेटी से कहती है कि अनुज आधे तुझमे बसते हैं और आधे मुझमे. क्यों ना हम दोनों मिलकर अनुज को पूरा कर दें. राही अपनी मां को गले लगा लेती है, जिसके बाद सभी बेहद खुश हो जाते हैं. दूसरी तरफ प्रकाश भाऊ और सोनू को अनुपमा और उसकी टीम के लोग गांव के सामने जलील करते हैं.

इन सबमें प्रकाश की वाइफ भी शामिल होती है. प्रकाश और सोनू को सभी मिलकर उसके कर्मों की सजा देते हैं. गांव वाले प्रकाश से मुक्त होकर खुश हो जाते हैं. वहीं, कोठारी हाउस में नया ड्रामा शुरू होता है.दरअसल, गौतम ने कोठारी हाउस में एंट्री ले ली है.

गौतम करेगा नाटक

अब वो अच्छा बनकर चालाक लोमड़ी की तरफ प्रार्थना और अंश को बर्बाद करना चाहता है.दरअसल, रात के अंधेरे में गौतम प्रार्थना की हेल्प करने का नाटक करता है. उसकी हरकत से प्रार्थना डर जाती है.

हालांकि, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो कहता है कि मैं प्रार्थना को टूटे हुए कांच पर गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान गौतम सबकी नजरों में अच्छा बन जाता है.वसुंधरा कहती है कि जिसे बुरा समझते हैं उसने हेल्प की और जिसे ध्यान रखना चाहिए था वो सो रहा है.

Published at : 21 Oct 2025 10:27 AM (IST)
