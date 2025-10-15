रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है. इन दिनों अनुपमा हाथ धोकर प्रकाश भाऊ के पीछे पड़ी हुई है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो प्रकाश को जीने नहीं देगी. अभी तक शो में देखने को मिला कि अपनी जान पर खेलकर अनुपमा गिरिजा की जान बचा लेगी.

वहीं, प्रकाश को समझ आ जाता है कि अनुपमा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है.इधर,राही भी सबूत ढूंढने निकल चुकी है, ऐसे में वो प्रकाश के खेमे में घुस गई है. हालांकि, राही को प्रकाश पकड़ लेता है. इसी बीच अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

राही को बचाएगी अनुपमा

अनुपमा को पता चल जाता है कि प्रकाश के खिलाफ सबूत जमा करने गई राही उसके चंगुल में फंस गई है. राही की किडनैपिंग के बारे में जान अनुपमा सदमे में चली जाएगी.अपनी टीम के संग अनुपमा जल्द ही प्रकाश पर धावा बोलेगी और राही को बचा लेगी.

हालांकि, उसे बचाने के लिए अनुपमा को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे.इधर, शो में एक बार फिर से प्रार्थना के एक्स की एंट्री हो चुकी है. बता दें ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गौतम ही निगलेगा जो पागलखाने से भागने वाला है. कोठारी और शाह परिवार के लोगों को जल्द ही पता चलेगा कि गौतम पागल हो गया है.

आदमखोर भेड़िए की होगी एंट्री?

रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस आदमी को पागलखाने भेजने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि वसुंधरा का हाथ है. वहीं, एक्स को देख प्रार्थना की हालत भी खराब होने वाली है.रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा में अब आदमखोर भेड़िये की एंट्री होगी.

बता दें ये भेड़िया कोई और नहीं बल्कि गौतम ही निकलने वाला है.शो में देखने को मिला की हाल ही में प्रार्थना से गौतम टकराया था.प्रार्थना उसे देख चौंक जाती है. अब आप सोच रहे होंगे कि सच में गौतम आदमखोर भेड़िया बनेगा.आपको बता दें कि जब गौतम से प्रार्थना टकराती है तो वो उसे आदमखोर भेड़िया बताने वाली है.वहीं, प्रार्थना से गौतम माफी मांगने वाला है.

