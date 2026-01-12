रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी पिछले कई दिनों से प्रार्थना की गोदभराई के ईर्द-गिर्द ही घूम रही है.हमेशा की तरह इस बार भी फंक्शन में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं.

अब शो में प्रार्थना के बच्चे को लेकर लड़ाई हो रही है. गौतम, वसुंधरा और माही ने मिलकर नया चाल चल दिया है. उन्होंने माही को लीगल नोटिस दिया है,जिस पर लिखा है कि प्रार्थना कहीं भी रह सकती है, लेकिन उसका बच्चा कोठारी हाउस में रहेगा.इतना ही नहीं उसके नाम के पीछे गौतम का नाम लगेगा और माही उसकी मां होगी.

प्रार्थना का फूटा कोठारी परिवार पर गुस्सा

इस बात को सुनकर अनुपमा, प्रार्थना और अंश तीनों भड़क जाते हैं. वसुंधरा को अनुपमा खूब खरी खोटी सुनाती है. वहीं, प्रार्थना भी लीगल पेपर फेंकते हुए वसुंधरा, पराग और गौतम पर गुस्सा होते हुए कहती है कि इस बच्चे की मां मैं हूं और पिता अंश है.प्रार्थना कहती है कि मां मुझे यहां जबरदस्ती लेकर आई और आप लोग मेरा बच्चा हड़पना चाहते हैं.

ऐसा नहीं होगा. अनुपमा भी गुस्से में कहती है कि मैं डंके की चोट पर अपने पोता बहू को अपने घर लेकर जा रही हूं, देखती हूं किसमें दम है और कौन इसे रोक सकता है. ऐसे में वसुंधरा प्रार्थना को अपने साथ ले जाना चाहती है और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगती है.

दूसरी तरह अनुपमा छुड़ाने की कोशिश करती है. ऐसे में वसुंधरा को थोड़ा धक्का लग जाता है. उसके बाद पराग गुस्सा हो जाता है और एक लाइन ड्रा करता है. पराग कहता है कि जिसको अनुपमा के साइड रहना है वो उधर जाए और जिसको मेरे साइड रहना है इधर आए. प्रेम भी अनुपमा के साइड चला जाता है. लेकिन, राही उस बीच की लाइन पर चलती हुई नजर आती है.

