हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: कोठारी परिवार का सरेआम तमाशा बनाएगा गौतम, पाखी को धोखा देगा दिवाकर

Anupama Spoiler: कोठारी परिवार का सरेआम तमाशा बनाएगा गौतम, पाखी को धोखा देगा दिवाकर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक बार फिर से धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है. अनुपमा अपने रौद्र रूप से सबको हैरान करने वाली है. इसी बीच प्रेम का भी भांडा फूटने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इसी वजह से टीआरपी लिस्ट में ये शो नंबर वन पर बना हुआ है.शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा के संग बापूजी अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं.दोस्तों के संग अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं.

ऐसे में बापूजी का एक दोस्त उन्हें कहता है कि उनके बेटे बहू ने मिलकर उनका और उनकी पत्नी का बुरा हाल कर रखा है.इसी बीच शो में एक बड़ा बवाल मचने वाला है. अनुपमा में हाल ही में देखने को मिला कि पाखी अपने सारे पैसे दिवाकर पर लूटा देती है. ऐसे में सब मिलकर पाखी की लताड़ लगाते हैं.

दिवाकर देगा पाखी को धोखा

हालांकि, अभी भी पाखी सबके खिलाफ जाकर दिवाकर का साथ देगी. वो बिना किसी को बताए दिवाकर से शादी करने की प्लानिंग करेगी. हालांकि, वो इसे धोखा दे देगा. इसी बीच दुबई की बिजनेसवूमन बनकर अनुपमा अपने बापूजी के संग दोस्त के घर जाएगी.

इस दौरान अनुपमा अपने पैसे का खूब रौब झाड़ने वाली है. ऐसे में सभी लोग अनुपमा के झांसे में आने वाले हैं. दूसरी तरफ अपने घर में बैठकर पराग अपने बिजनेस का गुणगान करने वाला है. गौतम दूसरी तरफ उनकी तिजोरी में नकली डॉयमंड रखने वाला है.

राही अचानक से तिजोरी वाले कमरे में जाएगी.ऐसे में राही को रोकने के लिए माही गिरने की नौटंकी करेगी. वो राही को रोकने के लिए खूब ड्रामा करेगी. इस दौरान माही को राही खूब जलील करेगी. इस दौरान राही को लगने वाला है कि कुछ तो यहां गड़बड़ है.

इसी दौरान पराग पूछता है कि माही और गौतम सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले. राही को इस दौरान पता चल जाएगा कि सारी ज्वैलरी गायब हो चुकी है. ऐसे में राही चिल्ला-चिल्लाकर बताएगी कि कोठारी परिवार में चोरी हो चुकी है.हर किसी को माही और गौतम पर ही शक होने वाला है.

ये भी पढ़ें:-‘राजनीति मेरे बस की बात नही’, बीजेपी जॉइन करने की अटकलों पर बोले भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव

Published at : 19 Feb 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Anupama Spoiler: कोठारी परिवार का सरेआम तमाशा बनाएगा गौतम, पाखी को धोखा देगा दिवाकर
कोठारी परिवार का सरेआम तमाशा बनाएगा गौतम, पाखी को धोखा देगा दिवाकर
टेलीविजन
पायल मलिक की गोदभराई में छाईं सौतन कृतिका मलिक, सोशल मीडिया पर फोटोज हो रहे वायरल
पायल मलिक की गोदभराई में छाईं सौतन कृतिका मलिक, सोशल मीडिया पर फोटोज हो रहे वायरल
टेलीविजन
‘बिग बॉस 15’ में सबसे बड़ी फीस लेकर रचा इतिहास? करण कुंद्रा बोले – ‘कोई कंटेस्टेंट…’
‘बिग बॉस 15’ में सबसे बड़ी फीस लेकर रचा इतिहास? करण कुंद्रा ने किया बड़ा खुलासा
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: बहनों के बीच दुश्मनी होगी शुरू, एक बार फिर करीब आएंगे अरमान और अभिरा
बहनों के बीच दुश्मनी होगी शुरू, एक बार फिर करीब आएंगे अरमान और अभिरा
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट
ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट
हेल्थ
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget